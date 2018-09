‚Eventuell sonntags gab es mal Fleisch‘

24.09.2018, 09:12 Uhr

Beinahe so alt wie die Erste Republik ist der Südsteirer Anton Pucher, der sehr viel zu erzählen weiß.



Die kleinen Freuden



Aufbruch ins Arbeitsleben

Anton Pucher erblickte am 13. Jänner 1921 – zwei Jahre und zwei Monate nach Gründung der Ersten Republik – als viertes von sieben Kindern in Flamberg das Licht der Welt. Der Sohn eines Kleinlandwirtes hatte es nicht leicht, "aber oft Glück", wie er betont. Im fünf Kilometer entfernten St. Nikolai im Sausal ging er in die Volksschule."Es war damals schön, bewusst alle vier Jahreszeiten zu erleben. Wir haben uns als Kinder schon auf den Frühling gefreut, wenn wir die vom Vater selbst gemachten Holzschuhe ausziehen und barfuß laufen konnten", erinnert sich der 97-Jährige. Man habe damals von dem gelebt, was der Garten hergab. "Von den vier Schweinen wurde nur eines pro Jahr abgestochen. Daher gab es eventuell sonntags mal Fleisch. Die anderen Schweine mussten verkauft werden, um mit dem Geld Kaffee, Zucker und G’wand kaufen zu können", erinnert sich Anton Pucher. Sein Vater besaß nur fünf Joch Grund, aber keine Wiese und keinen Wald. Da Gras für Kuh und Kalb sowie Streu für den Stall gebraucht wurden, hat der Vater eine Wiese gepachtet und beim Säubern von des Nachbarn Wald einige Stauden behalten dürfen. "Dafür musste Vater ein ganzes Jahr lang beim Bauern abdienen. Mutter schaute auf uns sieben Kinder, führte den Haushalt und fütterte die Schweine", weiß Pucher."Wegen der schlechten Zeiten und auch wegen des Altersunterschieds von 18 Jahren haben Vater und Mutter oft gestritten. Das hat mich gekränkt, und ich bin mit 12 von zu Hause fort. Unser Nachbar wusste einen Platz für mich als Halterbub bei einem Tillmitscher Bauern", erzählt Pucher. Dort ging es ihm gut. Er bekam zu essen und Kleidung. Geld gab es keines. Als er 16 war, riet ihm die Bäuerin, doch eine Lehre zu beginnen.

Die Lehrjahre

Lenkerprüfung vor Militär

Von Heribert KINDERMANN

In Langaberg begann Pucher eine Tischlerlehre. Ein Tillmitscher Mühlenbesitzer, der oft zu Puchers Lehrherrn kam, stellte ihm einen Lehrplatz als Müller in Aussicht. Die Zeit bis dahin überbrückte er bei einem Kaufhaus, wo er mit dem Pferdewagen Waren aus Leibnitz abholte. "Ich war ein Streber und wollte immer das Beste leisten", erinnert sich Pucher. So kam es, dass er im 3. Lehrjahr nach Fortgang des Obermüllers auch dank seines Talents, mit Leuten gut umgehen zu können, einige Monate lang sogar die Mühle geführt hat. Er erzeugte und versendete Mehl, tauschte mit Bauern Getreide gegen Mehl. In der Leibnitzer Grazer Gasse besuchte er die Gewerbeschule, schaffte frühzeitig die Freisprechung und arbeitete bis zum Militärdienst am 8. Februar 1941 als Geselle.Im Jänner 1941 machte er den Führerschein. Er schaffte die Prüfung für alle Klassen, was ihm beim Militär als Kraftfahrer zugutekam. Nach dem Krieg, den er nach Oberschenkel-Bordkanonendurchschuss wie durch ein Wunder überlebte, begann er 1946 als Straßenmeisterhelfer in Eibiswald. 1950 kam Pucher nach Leibnitz, wo der Landesbeamte in Ruhe bis heute wohnt. Bei der Baubezirksleitung war er in Amtskasse und Buchhaltung bis zur Pension 1977 tätig.