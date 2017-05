Explosive Schnellrechner der Steiermark

03.05.2017, 18:11 Uhr

Sowohl beim Unterstufenwettbewerb der Mathematik-Olympiade als auch bei der Chemie-Olympiade zeigten Schülerinnen und Schüler des B(R)G Leibnitz groß auf.

Sie haben sich gute Chancen „ausgerechnet“, mit den tatsächlichen Erfolgen aber nicht „gerechnet“: Mit neun Schülerinnen und Schülern beteiligte sich das Leibnitzer Gymnasium am Mathematik-Härtetest der Unterstufen am Korösi-Gymnasium in Graz. Von Mag. Michaela Cziglar-Benko in den hauseigenen Olympiakursen exzellent vorbereitet, machten sich diese Anstrengungen auch bezahlt: Laura List aus der 4gk belegte unter knapp 100 Startern den hervorragenden vierten Gesamtrang, sie ist damit die bestplatzierte Rechnerin der Steiermark.Drei weitere Schüler (Jan Handler (4cw), Florian Gogg (3gw) und Čavkić Emil (2aw)) erhielten für ihre überdurchschnittlichen Leistungen Bronze. Wobei: Čavkić Emil ist gleichzeitig der bestgereihte Zweitklassler der Steiermark. Von den Begleitlehrern Mag. Manfred Puntigam und Dipl.-Ing. Leopold Stütz sowie Dir. Mag. Josef Wieser gab es herzliche Glückwünsche.Gratulieren durfte der Schulchef auch Sebastian Kölbl (8aw): Der Maturant hat den neben Silber in der Physik-Olympiade auch den Landeswettbewerb der Chemie-Olympioniken gewonnen. Er qualifizierte sich unter 67 Teilnehmern aus der ganzen Steiermark als Bester im theoretischen als auch im praktischen Bewerb. In diesem Jahr haben sich auch Johanna Reinprecht und Amelie Steiner (beide 5aw) für die Teilnahme am Landeswettbewerb der CH-Olympiade qualifiziert und sich als zwei der jüngsten Teilnehmer wacker geschlagen. „Unsere zwei jungen Chemikerinnen sind ebenso vielversprechende Talente und wir gratulieren auch ihnen herzlich zu ihrem Erfolg“, freut sich Direktor Josef Wieser.