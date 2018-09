FLOWERS AND BONES - der Grazer Künstler Roland Scherlin stellt im GÄZ Großklein aus

11.09.2018, 21:56 Uhr

„Flowers and Bones“ ist ein Ausstellungszyklus, der sich mit der alten Thematik von prallem Leben und Vergänglichkeit auseinandersetzt. In Roland Scherlins spezieller Interpretation…



Der Ausstellungsinhalt besteht aus teils sehr großformatigen Arbeiten in Acryl und Pastellkreide und wird sich im Lauf des Zyklus wandeln und erweitern.



Roland Scherlin freut sich über zahlreiche Gäste und gibt anlässlich der Vernissage zu Titel und Thematik der Ausstellung gerne Auskunft:



Zeit: Freitag, den 14. September 2019 um 19 UhrOrt: Gemeinde- und Ärztezentrum (GÄZ), 8452 Großklein 120Der Eintritt ist natürlich kostenlos.Weitere Info: