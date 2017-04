Fremdenpolizeilicher Aufgriff in Spielfeld

23.04.2017, 20:23 Uhr

Am Samstag, 22. April 2017, wurden fünf Männer aus Afghanistan und Sri Lanka aufgegriffen, welche sich zuvor in einem Lkw versteckt hatten. Sie wurden nach Slowenien zurückgewiesen.

Die Landespolizeidirektion Steiermark informiert in einer Presseaussendung:Gegen 12:30 Uhr verständigte ein 51-jähriger Lkw-Lenker aus der Türkei die Polizei und gab an, Klopfgeräusche aus dem Laderaum seines Lkws wahrgenommen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Lenker mit seinem Fahrzeug unweit des Grenzüberganges an der Bundesstraße in Spielfeld eine Pause eingelegt. Die Polizeiinspektion Spielfeld AGM öffnete den Lkw vor Ort und fand im Inneren des Fahrzeuges fünf Männer aus Afghanistan (17, 20, 27 Jahre alt) und Sri Lanka (23 und 25 Jahre alt) vor. Die fünf Männer wurden nach Slowenien zurückgewiesen. Der Lkw-Fahrer durfte seine Fahrt fortsetzen, da sich der Verdacht auf Schlepperei gegen ihn nicht bestätigt hat.