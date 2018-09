Gamlitz zum 9. Mal im Landesblumenschmuckbewerb ausgezeichnet

10.09.2018, 10:01 Uhr

Dieser Erfolg ist nur durch den Einsatz vieler Freiwilliger und Individualisten möglich, so Bürgermeister Karl Wratschko. Ein besonderes Novum in Gamlitz ist das Team der Blumendamen unter Maria Zadravec, die sich freiwillig in der gesamten Saison um die Blumenpracht in der Weinbaugemeinde kümmern. Unterstützt durch die Mitarbeiter des Bauhofes Gamlitz sowie beratend durch die Fa. Gartenbau Wruss kann so Jahr für Jahr der Bevölkerung sowie den Gästen ein prächtiges Blumenmeer geboten werden.