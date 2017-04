Gasexplosion in der Küche: Einsatzkräfte leisteten Großartiges

28.04.2017, 10:33 Uhr

Bei der Ursachenermittlung konnte eindeutig festgestellt werden, dass es in der Küche zu einer Gasexplosion gekommen war. Die Gasanlage selbst wurde vor einigen Tagen überprüft und es konnten auch keine Mängel festgestellt werden.

Wie weiters erhoben werden konnte, wurden vom Pächter und seinen beiden Angestellten am Vortag ein Gasgriller ausgebaut und deshalb auch die Gaszuleitung in der Küche abgedreht. Ob diesbezüglich ein Zusammenhang mit der Explosion besteht, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.Zur Klärung des genauen Tatherganges müssen die Vernehmungen der betroffenen Personen abgewartet werden. Diese werden in der nächsten Woche erfolgen.