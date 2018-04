Goldenes Ehrenzeichen für Franz Plasser

22.04.2018, 06:48 Uhr

Mehreren verdienten Persönlichkeiten aus allen Teilen der Steiermark wurden von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in der Aula der Alten Universität Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark überreicht. Darüber hinaus ehrte der Landeshauptmann auch vier Steirer mit der Lebensrettungsmedaille.

Goldene Ehrenzeichen verlieh LH Schützenhöfer Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die sich Verdienste in den unterschiedlichsten Bereichen erworben haben. Im Bezirk Leibnitz wurde Bürgermeister a.D. Franz Plasser für die Verdienste um die Gemeinde Weitendorf geehrt. „Das verliehene Ehrenzeichen ist ein Dankeschön an Sie. Wenn wir Ihre Lebensläufe hören, dann wird deutlich, dass jeder von Ihnen auf unterschiedliche Weise einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet hat. Wir, das ganze Land, sind stolz auf Sie. Mein persönlicher Dank gilt auch Ihren Familien, Ihren Ehepartnern, Ihren Kindern, Ihren Freunden und nicht zuletzt Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Anerkennung gebührt auch jenen, die Sie auf Ihrem Weg begleiteten und die Sie mit vielem und vielen teilen mussten", betonte der steirische Landeshauptmann. Im Namen aller Geehrten bedankte sich der Unternehmer und ehemalige Landesinnungsmeister im Bereich Mechatronik, Karl Wagner, für die verliehene Auszeichnung: „Für uns alle ist diese Feier ein freudiger Anlass, an dem uns eine ehrenvolle Anerkennung für unsere bisherigen Leistungen zuteil wird. In unser aller Namen danke ich allen Menschen, die uns unterstützt haben und ganz besonders auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer für dieses Zeichen der Wertschätzung.″