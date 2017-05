Goldenes Ehrenzeichen für Klaus Dieter Hartl und "Sir" Oliver Mally

03.05.2017, 13:46 Uhr

Ein Freudentag: Im Beisein zahlreicher Ehrengäste wurden Klaus-Dieter Hartl und "Sir" Oliver Mally mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet.

Dank und Anerkennung für verdiente Persönlichkeiten gab es in der Aula der Alten Universität Graz. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer überreichte in einer Feierstunde das Goldene Ehrenzeichen des Landes. Diesmal war es auch ein besonderer Ehrentag für den Bezirk Leibnitz: Der Leibnitzer Klaus-Dieter Hartl erhielt von höchster Landesstelle das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste als Künstler, Kurator und Galerist überreicht. Und an seiner Seite wurde auch "Sir" Oliver Mally für Verdienste um die steirische Musikszene vergoldet."Wir sind stolz auf unsere zwei", betont Bgm. Helmut Leitenberger, der gemeinsam mit Vizebgm. LeibnitzKULT.-Obfrau Helga Cernko an der Feier teilnahm.Sichtlich groß war die Freude auch bei Klaus-Dieter Hartl und "Sir" Oliver Mally, der sich für die Ehrung in einen Anzug mit gestreifter Krawatte warf.Dankend erwähnte der Landeshauptmann auch Hartls Verdienste als Lehrer und Schulleiter sowie der Förderung junger Talente. „Mit 15 bekam er seine erste Gitarre“, berichtet Schützenhöfer vom Beginn der Karriere von Oliver Mally. Der Bluesmusiker, Liedermacher und Initiator verschiedener Events und Konzerte trage zum musikalischen Ruf der Steiermark im In- und Ausland bei. Die Auszeichnung sei ein Dank an die Geehrten für deren Verdienste im Sinne der Allgemeinheit und schließe auch die Familienangehörigen und Weggefährten ein, ohne deren Unterstützung solche Leistungen und Erfolge nur schwer möglich seien, betonte Schützenhöfer.

Als Ehrengäste wohnten unter anderem Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Klubobmann Hannes Schwarz - in Vertretung von LH-Stv. Michael Schickhofer - sowie LT.-Präs. a.D. Franz Majcen der Veranstaltung bei.