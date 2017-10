Grüne und SPÖ verlieren im Bezirk Leibnitz massiv

15.10.2017, 17:49 Uhr

DER BEZIRK LEIBNITZ hat gewählt





Am Freitag vor dem Wahltag rührten die Grünen noch vor dem Rathaus in Leibnitz die Werbetrommel - insgesamt konnten sie in der Stadt Leibnitz 130 Stimmen abholen. Für die Liste Pilz gab es 27 Stimmen. Nach dem ersten tatsächlichen Auszählungsstand gingen im Bezirk Leibnitz 1,52 Prozent an die Grünen.



Dieses Ergebnis spiegelt den tatsächlichen Auszählungsstand wieder und ist keine Hochrechnung.++ Alle Bezirksergebnisse auf einen Blick