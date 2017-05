Gürtl-Personalleasing und Dienstleistungen nun auch in Graz

05.05.2017, 11:39 Uhr

Am 7 April durfte Herr Gürtl eine große Anzahl an Gästen aus der Wirtschaft, Mitarbeiter, Freunden und Familie bei der offiziellen Büroeröffnung in der Herrgottwiesgasse 125 (im Gebäude der Fa. Odörfer-Eisenhof) begrüßen. Neben dem Hausherren Herrn Christof Schell war es für Herrn Gürtl auch eine besondere Ehre und Freude den Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, der Marktgemeinde Gralla, unter den Gratulanten zu haben.Besonders stolz erwähnte Hr. Gürtl dass auch Junior Alex seit März im Unternehmen tätig ist. In Zeiten wo immer mehr Betriebe ohne Nachfolger sind, ist dies ein besonderes Geschenk.