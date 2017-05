Harald Jüngst liest in Leibnitz

AT

, Schmiedg. 12 , 8430 Leibnitz AT

Draxlers Büchertheke , Schmiedg. 12 , 8430 Leibnitz AT

Leibnitz : Draxlers Büchertheke |

Am Freitag, dem 12. Mai findet eine ganz besondere Lesung in Draxlers Büchertheke in Leibnitz statt: Harald Jüngst liest aus seinem Werk "Von Narren, Schelmen, Schlawinern und Schlitzohren".

Platzreservierungen werden unter 0664/4242789 entgegen genommen.