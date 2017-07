23.07.2017, 16:39 Uhr

Heute, vor 103 Jahren

Gerade sah ich zum Fenster hinaus. Es hat sich verfinstert, was mich an den Nachmittag des 23. Juli 1914 erinnert. Dieser Tag, der in die Geschichte als Katastrophentag Eingang fand, ist nach nunmehr 103 Jahren vergessen. Unvorstellbar, was damals an Unglück innerhalb von Minuten über viele Menschen plötzlich hereinbrach. Doch es kann jeden Tag wieder geschehen, der Weltuntergang auf Probe. Warten wir ab, was in den kommenden Monaten sich noch ereignet.

Gefällt mir