Hier ist der Bürger ein echter König

27.04.2017, 13:13 Uhr

Heiligenkreuz am Waasen gilt als eine der fünf Top-Wohngemeinden im Bezirk Leibnitz.



Ein Paradies für Familien



60 Vereine im Ort

Durch die Steigerung der Wohnattraktivität mit umfassender Infrastruktur zählt die Marktgemeinde mittlerweile zu den fünf stärksten Zuzugsgemeinden im Bezirk Leibnitz. In Kürze werden weitere zehn Mietkaufwohnungen der ÖWGes im unmittelbaren Zentrum fertiggestellt. Nähere Informationen erhalten Interessierte direkt bei der Marktgemeinde Heiligenkreuz. Weiters stehen zahlreiche Bauplätze in beiden Ortsteilgemeinden – St. Ulrich/W. und Heiligenkreuz/W. – für Häuslbauer zur Verfügung. Die stündliche Anbindung an öffentliche Buslinien sowie die Nähe zum Großraum Graz (16 km) begünstigen den stetigen Zuzug.Ein Eckpfeiler dieser Entwicklung ist vor allem die familienfreundliche Ausrichtung.Bereits seit zehn Jahren wird die Ganztagsbetreuung für Kinder im Pfarrkindergarten sowie an der VS und NMS vom 18. Lebensmonat bis zur Vollendung des Pflichtschulalters angeboten. Zwei zusätzliche Tagesmütter sowie zwei EKI-Gruppen in der Pfarre und der Verein FLIB (Familie in Bewegung) bereichern das sehr umfangreiche Kinder- und Jugendbetreuungsangebot, worauf Bgm. Franz Platzer besonders stolz ist. „Wir leben die Familienfreundlichkeit, andere lassen sich dafür auszeichnen“, betont der Gemeindechef. Der Verein FLIB – Familie und Bewegung organisiert auch heuer die bewährten Stiefingtaler Aktivwochen zu Beginn der großen Ferien als Teil der Ferienbetreuung für schulpflichtige Kinder der Region Stiefingtal.Ein starkes Rückgrat im Gemeinschaftsleben bilden die mehr als 60 Vereine in der Marktgemeinde. Die Aktivitäten für deren Mitglieder und die vielschichtige Jugendarbeit sind eine unersetzliche Bereicherung und werden daher auch seitens der Marktgemeinde großzügig gefördert. Besondere Freude machen Bgm. Franz Platzer die Leistungen des TUS Teschl Heiligenkreuz am Waasen, einerseits durch die Leistungen – Vierter in der Steirischen Landesliga – und in der Nachwuchsarbeit mit zahlreichen Spitzenplätzen. "Mehr als 100 Jugendliche erleben so eine sinnvolle und sportliche Freizeitgestaltung", ist Bgm. Platzer begeistert. Am 17. und 18. Juni feiert der erfolgreiche Fußballverein TUS Teschl Heiligenkreuz das 70-Jahr-Jubiläum.