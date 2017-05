Hundert Bilder erinnern an 850 Jahre St. Veit am Vogau

02.05.2017, 08:18 Uhr

Überaus viele Menschen aus Gemeinde und Pfarre wirkten damals an dem umfangreichen Veranstaltungsreigen mit. Viele dieser werden sich darin bildlich festgehalten wiederfinden, und damit ein freudiges Erinnern an diese Festtage erleben. – Um das Zustandekommen dieser einmaligen Dokumentation haben sich der vormalige HS-Leiter Hans Jörg Gratze und Gemeindesekretär Andreas Ruckenstuhl in unentgeltlicher Weise verdient gemacht, und diese der Gemeinde gratis zur Verfügung gestellt. Während Gratze die Zusammenstellung und Textierung besorgte, stellte Ruckenstuhl sämtliche dazu von ihm aufgenommenen Fotos aus seinem privaten Fundus zur Verfügung. – Bürgermeister Gerhard Rohrer von der seit der Fusion neu benamten Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark, dankte den beiden für die Erstellung der „zeitgeschichtlichen Dokumentation von bleibendem Wert“.​​​​​​​​​​