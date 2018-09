Hundert Jahre Grenzverkehr

24.09.2018, 16:50 Uhr

Nach den Nachkriegswirren des Jahres 1919 wird im Juli 1920 wird der Friedensvertrag, zwischen Österreich und den Siegermächten als Staatsvertrag geschlossen und in der Steiermark veröffentlicht. Ende Juli 1920 wird eine in Paris eingesetzte Grenzziehungskommission in das von Jugoslawen besetzte Radkersburg und Spielfeld berufen, die den Verbleib dieser Orte bei der Steiermark durchsetzte. Im den Beziehungen mit der Untersteiermark trat nach und nach eine „Normalisierung“ ein.

Mit Gesetz vom 10. Juni 1920, STGBl. Nr. 250 schafft die Republik Österreich ein neues Zollrecht, das der Grenzziehung Rechnung trägt. Im § 20 des Zollgesetzes 1920 ist mit dem Kleinen Grenzverkehr eine Regelung mit Jugoslawien getroffen, die auf die besondere Situation der Grenzbewohner auf beiden Seiten Rücksicht nimmt. Bestimmte Warenmengen dürfen Grenzbewohner abgabenfrei mitbringen. Eine besonders wichtige Bestimmung war der § 35 des Zollgesetzes 1920, der den sogenannten Doppelbesitzern die Bewirtschaftung von Grundstücken im Nachabarland ermöglichte. So konnte der Weinbauer seine Ernte abgabenfrei in seine Betriebsstätte ins Inland verbringen. Die Durchführungsbestimmungen ermöglichten eine Anpassung an die Praxis. Zum Abkommen im Kleinen Grenzverkehr zwischen Österreich und Jugoslawien, BGL. 246/1926 erarbeitet ein Ausschuss am 5. März 1931 in Mureck Änderungsvorschläge. Die Doppelbesitzer wollen für die Zeit der Weinlese eine abgabenfreie Einfuhr von Lebensmittel in das slowenische Grenzgebiet, um ihre Winzer und landwirtschaftlichen Arbeiter während der Lese verpflegen zu können.Die Bevölkerung der Untersteiermark war nach dem Krieg noch immer stark mit dem Leibnitzer Bezirk verwurzelt. Sie ließ es sich nicht nehmen, weiterhin in Graz und Leibnitz einzukaufen. Allmählich entwickelte sich ein Einkaufstourismus wie in früheren Zeiten. Aber auch so trafen sich die Steiermärkerinnen und Steirer beider Volksgruppen zum gemütlichen Besammensein. Der Höhepunkt der Vergnügungen des Winzers fiel aber erst in den Sommer, wenn er Ferien hatte, wenn er in die „Sommerfrische“ ging. Das geschah gewöhnlich anfangs August nach der zweiten Wiesenschur, und zwar begab er sich in der Regel in umliegende Täler oder zu Verwandten in über die naheliegende Grenze. Wie es aber früher in diesen bäuerlichen Besuchen zuging, das ist schon mehr als poesievoll. Den ganzen lieben Tag lang wurde da nichts getan wie gegessen, getrunken und gespielt und wieder getrunken und besonders in früheren Zeiten getanzt – es gab dort eigenen Spielleute, die in diesen Sommerstellen den Sommer über ihr Brot fanden. In die Sommerfrische durften nämlich meistens auch die Frauen mit, wenigstens die heiratsfähigen Töchter des Weinbauer, die bei dieser Gelegenheit oft und vielfach zu ihrer Versorgung kamen. Schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts kam an der Sprachgrenze in den Windischen Büheln zwischen Ober-Mureck und Eibiswald eine merkwürdige Entwicklung in Gang. Die Bewohner treiben dort verstärkt Weinbau, dessen Arbeiten eine windische Winzertochter besser als eine deutsche Bauerntochter versteht; aus diesem Grund, und weil sie meistens noch ein Stück Rebengrund mit erheiraten, halten die freien Bauernsöhne dieser Gegend gerne um windische Mädchen an, und so hat sich im Laufe der Zeit durch die slowenischen Mütter auch hier die slowenische Sprache verbreitet. Der folgende Vierzeiler aus einer untersteirischen Winzerkeusche bringt die Bauernliebe auf den Punkt:Schöan roat wia die RoasenSan die Weinzerltöchter,Sind ah nit viel schlechter,Wia die Bauerntöchter.Die Notlage der steirischen Grenzlandbauern während der Weltwirschaftskrise war gravierend. Bei dieser Sachlage wird es einigermaßen verständlich, wenn einzelne dieser Grenzlandbauern von Spielfeld bis Schlossberg, darin die einzige Möglichkeit sahen, ihre Lage zu verbessern, slowenischen Bauernmädchen zu ehelichen, damit sie als Heiratsgut Vieh zollfrei von Jugoslawien nach Österreich einführen durften. So bekam das Leben der Menschen in der Gegend von Berghausen, Glanz, Ratsch und Leutschach in der Zwischenkriegszeit neue Impulse.Mit den Ereignissen während des Zweiten Weltkrieges gingen selbst die verwandtschaftlichen Beziehungen beiderseits des Stacheldrahtes verloren. Erst mit dem Gleichenberger Abkommen von 1953 gelang eine gewisse Entspannung und Annäherung an den Nachabarn.