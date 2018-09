Hundert Jahre Republik

20.09.2018, 18:19 Uhr

Amtliche Nachrichten in der Krisenzeit gegen Ende der Monarchie:Wolle Herbstsammlung im Auftrag.der k. k. BH. Leibnitz vom 7. Oktober 1918, Zl. 1947/1918Die Wollesammelstelle des k. k. Militärkommandos Graz wird in der Zeit von 21. Oktober bis 8. November 1918 infolge der bei den Schafhaltern im heurigen Herbste durchgeführten Schafschur gewonnene Wolle nach dem folgenden Geschäftsplan übernehmen:Ehrenhausen, Retznei und Obervogau am 25. Oktober 1918 bei Stefan Grabner in Leibnitz.

Ersatzbataillon in Leibnitz .Marburger Zeitung vom 13. November 1918.Deutsche Soldaten vom IR. 47 und SchR. 26, die sich durch wilde Gerüchte verleiten ließen, ihre Ersatzkörper zu verlassen, werden in einem Aufruf des österreichischen Soldatenrates dieser beiden Regimenter aufgefordert, sich zum Schutze der Heimat beim Ersatzkörper wieder einzufinden. In Leibnitz hat sich das Ersatzbataillon des IR. 47 unter der Führung des Hauptmannes Oskar Fröhlich mit deutschen Teilen des SchR. 26 versammelt, um den Grundstock des neuen Regimentes zu bilden. Die deutschen Steirersoldaten dieses Regimentes werden aufgefordert, in Leibnitz einzurücken. Jeder Mann erhält außer Löhnung, Ausrüstung und Verpflegung für jeden Tag 6 Kronen. Alle jene, die nicht sofort freiwillig einrücken, werden zwangsweise eingezogen.Rettungswagen.Schreiben des Zweigvereins des „Roten Kreuzes“ in Leibnitz vom August 1915:Der Zweigverein vom Roten Kreuz in Leibnitz beehrt sich, zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, dass das Krankentransportautomobil jetzt wieder im Betrieb steht.Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten der Bezinbeschaffung und auf die Unersetzlichkeit der Bereifung kann es jedoch nur in dringenden operativen Fällen ausfahren, wenn unmittelbare Gefahr im Verzuge haftet.Leibnitz im August 1915 Der Präsident: Tinti.Am 7. März 1919 sind für eine Fahrt mit dem Leibnitzer Rettungsauto 300 Kronen zu zahlen, falls die Bereifung sich findet. Im Oktober 1924 erhält die Freiwillige Feuerwehr und Rettungsabteilung der Stadt Leibnitz ein altes wieder instandgesetztes Rettungsauto.Fleischnot .Laut „Tagespost“ vom Sonntag, den 1. April 1917 ersucht die Genossenschaft der Fleischauer um die Mitteilung, dass gestern unter die Mitglieder kein Vieh aufgeteilt wurde. Nur zwei Fleischhauer erhielten je ein Stück für die Spitäler. Gestern hätten 40 Rinder eintreffen sollen. Da die Mittwoch aufgeteilten 150 Stück nahezu aufgebraucht sind, wird heute nur sehr wenig Fleisch zu haben sein. Man hofft, dass Montag wieder eine Viehsendung eintreffen wird.Der Leibnitzer Gemeinderat beschließt eine Lebensmittelkontrollstelle einzurichten und von 6. bis 12. Oktober 1919 eine fleischlose Woche anzuordnen. Weitere fleischlose Wochen, und zwar vom 26. März bis 2. April 1920 und vom 5. Mai bis 21. Mai 1920 folgen.Tourismus .Verfügung der k. k. Bezirkshauptmannschaft LeibnitzDie k. k. Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, Bezirkswirtschaftsamt, erließ am 15. Juni 1918 Zl. 2550/B.W.A. folgende Verfügung hinsichtlich der Lebensmittelversorgung von Kurorten und Sommerfrischen 1918:An alle Gemeinde-Vorstehungen!Die Gemeindevorstehungen werden beauftragt, durch Anschlag dieses Erlasses an die Gemeindeamtstafel sowie auch auf sonstige ortsübliche Weise sofort zu verlautbaren:1.) Auf Grund der Erlasse der k. k. Statthalterei, Landeswirtschaftsamt, vom 28. 4. und 3. Juni 1918 verfügt die Bezirkshauptmannschaft. Dass die Ausgabestellen der staatlichen Lebensmittelkarten den während der heurigen Sommermonate in den politischen Bezirk Leibnitz reisenden Fremden die Ausfolgung von Lebensmittelkarten (Brot-, Zucker-, Fett- und Seifenkarten) zu verweigern haben.Diese Personen (Sommerfrischler) haben die Lebensmittel in ihrem bisherigen Wohnsitz weiter zu beziehen und sich dieselben in ihren Sommeraufenthalt nachsenden zu lassen.Eine Ausnahme bilden nur jene Personen, welche in ihrem Sommeraufenthaltsort eine Realität (Haus, Villa und dergl.) besitzen. Diese Personen werden hinsichtlich der Verpflegung samt ihren ständigen Haushaltungsangehörigen der einheimischen Bevölkerung gleichgehalten, haben daher, falls sie nicht Selbstversorger sind, Anspruch auf Lebensmittelkarten im Sommeraufenthaltsort.Sie erhalten die Lebensmittelkarten von den hiesigen Kartenausgabestellen nur gegen Beibringung des Nachweises, dass sie in ihrem gewöhnlichen Wohnort den Bezug der Lebensmittelkarten abgemeldet haben.Ihre Ankunft im Sommeraufenthaltsort haben sie jedoch mindestens 1 Monat vorher dem Gemeindeamt des Sommerdomizils anzuzeigen, ansonsten sie wie die übrigen Sommergäste zu behandeln sind, also dann keinen Anspruch auf Ausfolgung von Lebensmittelkarten und Lebensmitteln haben.2.) Allen während der Sommermonate (1918) im politischen Bezirk Leibnitz sich aufhaltenden Fremden ist hiermit bei Bestrafung gemäß kaiserlicher Verordnung vom 20. April 1854, RGBl. Nr. 96 jeder Ankauf und jede Versendung wie auch das Mitnehmen von Lebensmitteln in größeren Mengen bei der Abreise verboten.Die Gemeindevorstehungen haben durch ihre Organe das Gepäck vor der Abreise der Fremden in ihren Wohnungen zu revidieren. Die Durchführung der Revision ist durch eine am Gepäckstück anklebende Marke mit dem Gemeindeamtsstempel ersichtlich zu machen.Ausgenommen vom Verbot der Mitnahme sind nur die dem Reisebedarf unmittelbar dienenden oder bereits nachgewiesenermaßen aus dem Wohnort mitgebrachten Lebensmittel.An alle Lebensmittelausgabestellen zur Kenntnis und Darnachachtung.Der Vorstand:Dr. Jokasch m. p.Die Verfügung ging auch an die Schulleitungen im Bezirk Leibnitz.Als der Krieg zu Ende ging, war selbst mit Lebensmittelkarten kaum etwas zu bekommen. Ein Kriegskostrezept lautet:Man nimmt die Butterkarte, bratet mit ihr die Fleischkarte, schlägt die Eierkarte dazu und serviert mit Kartoffel- und Gemüsekarte. Zum Nachtisch brüht man die Kartoffelkarte nochmals ab und fügt die Milchkarte hinzu, seiht mit der Zuckerkarte alles durch und vergesse nicht, die Brot- und Mehlkarte mit dem Ganzen durchzukneten und gut gebacken zu servieren. Nachher wäscht man sich mit der Seifenkarte und trocknet sich mit dem Bezugsschein ab.