In Ehrenhausen trifft Kultur auf Skulptur

In Ehrenhausen an der Weinstraße trifft Kultur auf Skulptur. 20 Bildhauer, Former und Gestalter stellen ihre Werke im Kunst(wein)Keller aus, darunter Holzunikate von Gustav Bursch, die für ihre interkulturellen Werke bekannte Arnfelser Künstlerin Linda Maria Schwarz oder Karin Westreicher, die sich von St. Nikolai im Sausal aus einen Namen in der Kunstszene weit über die Steiermark hinaus gemacht hat. Eröffnet wird die Ausstellung am 13. Mai um 16:00 Uhr. Infos Kulturverein Ehrenhausen https://www.ernhvs.at.