Infoabend: Wo hat Ihr Kind nach der Matura die besten Chancen?

Am Montag, dem 19. Juni um 18 Uhr wird zum Infoabend bei Eco Technologies in Lebring geladen. Es dreht sich alles um die Frage: "Wo hat Ihr Kind nach der Matura die besten Chancen? "Moderator Oliver Zeisberger zeigt, welche Ausbildungen sich nach der Matura lohnen – und warum man dazu die Region nicht verlassen muss.Unternehmer Hans Hackl und das Team des WKO-Projekts Technical Experts laden Eltern und alle anderen Interessierten zu einem kostenlosen Infoabend mit folgenden Themen ein:· Einfluss von Trends wie Industrie 4.0, Smart Homes, Digitalisierung etc. auf die Arbeitsplätze in der Region· Nach der Matura studieren oder gleich ins Berufsleben einsteigen?· Bezahlte Ausbildungsangebote direkt vor der Haustüre, z.B. jene zum Technical Expert, die u.a. bei Eco Technologis und rund 35 weiteren steirischen Hightech-Unternehmen angeboten wird· Vernetzungsmöglichkeit mit anderen Eltern und UnternehmernDie Teilnahme ist kostenlos, bitte aber umper Mail an technicalexperts@wkstmk.at