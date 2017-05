Jeder Strich ein Genuss

02.05.2017, 10:39 Uhr

Der Gamlitzer Winzer Reinhard Muster und Star-Karikaturist Petar Pismestrovic präsentieren ihren ersten gemeinsamen Wein – den Rieglbauern.

Gestatten, Rieglbauer der Name. Knorrig ist er, dennoch fidel und vor allem tüchtig. Er liebt seine Arbeit auf den steilen Riegeln der Südsteiermark. Es freut ihn ausgelassene Feste in gemütlicher Runde zu feiern. Sein Motto ist schlicht: 110 Prozent Lebenslust. Eingeflöst hat ihm die übrigens kein Geringerer als sein Schöpfer – Petar Pismestrovic.Gemeinsam mit dem steirischen Winzer Reinhard Muster von MUSTER.gamlitz hat der Starkarikaturist einem Wein seine Handschrift beziehungsweise seine eigenen Kunstfigur verpasst. Am Wochenende lieferte Muster nun die erste Flasche des Rieglbauern, einem Grauburgunder, direkt an den Künstler in dessen Heimat Klagenfurt. „Das Projekt hat ganz besonders viel Spaß gemacht. Es war wirklich toll, dem Rieglbauern gemeinsam Leben und Seele einhauchen zu können. Außerdem ist es schon sehr spannend, wie Petar in seinem künstlerischen Prozess vorgeht“, verriet Muster bei einer kleinen Kostprobe am Ufer des Wörthersees.Das erste Glas „seines“ Weines schmeckte dem 65-jährigen Karikaturisten jedenfalls hervorragend. „Ich durfte natürlich schon während des Entstehungsprozesses probieren. Es freut mich, dass dieser Wein ein so edler Tropfen ist. Jeder Schluck ist eine wahre Gaumenfreude“, erklärte der Künstler.Die steirisch-kärntnerische Zusammenarbeit soll nun auch weiter gepflegt werden. Ob da noch weitere Rieglbauer-Editionen in den nächsten Jahre auf die Geschmacksnerven der Weinliebhaber treffen werden? „Das wäre doch sehr schön“, waren sich die zwei einig. Übrigens: Anstoßen konnten sie noch auf einen weiteren Erfolg von Reinhard Muster. Erst letzte Woche gewann sein Sauvignon Blanc Grubthal 2015 mit 17,2 Punkten bei der Vinaria-Verkostung der steirischen Lagenweine.