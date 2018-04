Kabarett und Märchen in Wagna

29.04.2018, 09:19 Uhr

Die Kulturtage Wagna verzauberten Groß & Klein mit buntem Programm.

Mit "Des Kaisers neue Kleider" landete die "TheaterWerkstatt Wagna" im 14. Spieljahr einen Hit, obwohl im Ensemble 13 (!) Neulinge auf der Bühne des Kulturzentrums Wagna zum ersten Mal auftraten."Wir haben mit Erfolg einen Generationenwechsel vollzogen", freuen sich die Regisseure Eva Weutz und Georg Gröchenig über die erfolgreiche Premiere der jungen Riege. Dass die beiden diesmal als Souffleure mehr zu tun hatten als sonst, war dem Lampenfieber der Jungschauspieler geschuldet.

Amüsantes Kulturtage-Kabarett

In ihrem Soloprogramm „Fisch Grete am falschen Dampfer“ nahm Marion Petric mit der "MS Mozzarella" direkt Kurs auf besonders pointenreiches Gewässer im schrillen Ozean und bot dem begeisterten Publikum eine kabarettistische Reise durch ein "Meer" an Pointen und tsunamihaften Lachschlagern.Die Kulturtage-Organisatorin, GR Monika Klement, bewies bei der Programmauswahl ein gutes Händchen, was die vielen Besucher der vier Veranstaltungen honorierten.