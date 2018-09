Karriere beim Bundesheer mit 49 Jahren

20.09.2018, 13:08 Uhr

HUBNER: Ich absolvierte 1986 meinen Grundwehrdienst in Straß und war danach viele Jahre in meinem Beruf tätig. Das Bundesheer reizte mich aber schon immer. Durch einen Bekannten kam ich schließlich 2011 zu meinem ersten Auslandseinsatz als Feldkoch. Es folgten weitere. Fünf Jahre verbrachte ich insgesamt am Golan, im Kosovo und Libanon. Insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen Armeen, das Abenteuer und die gute Bezahlung waren dafür ausschlaggebend. Diesen Weg wollte ich weitergehen. Nach meinem letzten Einsatz im Vorjahr stieg ich direkt in die Kaderanwärterausbildung ein.HUBNER: Nein, überhaupt keine. Die Kameradschaft war top. Ich wurde trotz meines Alters akzeptiert. Da ich recht sportlich bin, konnte ich immer mit den Jungen mithalten. Und der Altersunterschied war sowohl für mich, als auch für meine Kameraden durchwegs ein Ansporn, mehr zu leisten. Meine Erfahrungen, vor allem aus den Auslandseinsätzen, wurden gerne angenommen.HUBNER: Ich lebe in einer Lebensgemeinschaft und habe keine Kinder. Da geht es etwas leichter. Meine Familie hat mich stets unterstützt.HUBNER: Mein Ziel ist es, Unteroffizier zu werden. Nach meinem Abschluss der Kaderanwärterausbildung 1 bis 3 sollte es im Oktober soweit sein. Ich plane, wieder ins Ausland zu gehen und freue mich auf interessante, erlebnisreiche und kameradschaftliche Übungen mit meinem Milizverband.HUBNER: Es ist nie zu spät! Ich habe die Unteroffizierstestung im Alter von 49 Jahren auf Anhieb geschafft. Natürlich sollte man körperlich recht fit sein. Und auch wenn es manchmal Hürden und Situationen im Leben gibt, die nicht so einfach zu überwinden erscheinen – wo ein Wille, da ein Weg.