Kernöltrophy in Großklein

15.05.2017, 08:09 Uhr

Wieder einmal erlebten sowohl die aktiven SchützInnen als auch die ZuseherInnen im Finalschießen wie spannend Bogensport sein kann. Zahlreiche helfende Hände der Vereinsmitglieder, der Gemeinde und der Feuerwehr (großer Dank an alle!), die sowohl für einen reibungslosen Ablauf als auch für das Aufstellen der großen Zelte bzw. für Kaffee und Kuchen sorgten sowie die Mittagsversorgung vom Gasthaus Wagner machten diesen Tag auch heuer wieder für alle, die dabei waren, zu einem bemerkenswerten Sportevent. Zusätzlich war die Kooperation mit "Gscheit feiern" ein Zeichen für Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltbewusstsein. Die SiegerInnen nahmen wie jedes Jahr ein Stück Steiermark mit nach Hause – Kernöl aus der Kernölmühle Kremsner in Mantrach – und waren auch heuer wieder von diesem besonderen Turnier im Naturpark Südsteiermark begeistert.Informationen zum Thema Bogensport unter www.bogensportzentrum.at, bei Nina Riess (Landestrainerin) Tel. 0660/1 222 396 oder während des Trainings bei den SchützInnen am Bogensportplatz Großklein.