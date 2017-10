Kinder und Eltern gestalten Bahnunterführung beim Bahnhof Lebring

17.10.2017, 08:11 Uhr

Idee und Durchführung stammten vom Kinder – und Jugendgemeinderat der Marktgemeinde Lebring-St.Margarethen unterstützt vom WIKI Team.Alle Kinder der Marktgemeinde Lebring-St.Margarethen waren mit ihren Eltern, Großeltern oder Freunden eingeladen daran teilzunehmen. Geleitet wurde der Workshop von der Künstlerin Beba Fink.Das übergeordnete Thema hieß „Menschenkette“. 150 Personen im Alter von 3-75 Jahren sind dieser Einladung gefolgt und hatten riesigen Spaß am gemeinsamen Malen.Auf einer Strecke von ca. 100 Metern entlang der Bahnunterführung kann man die Kunstwerke bewundern.Die Mittagsverpflegung in Form von Pizzen, Natursäften und Mineralwasser wurde von der Firma GADY gesponsert.Mit diesem Projekt ist es sicherlich gelungen ein bisschen mehr Farbe und Leben in den grauen Alltag zu bringen. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mitgemacht haben und an die Firma Gady für die Unterstützung.