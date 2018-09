Kindermord, ein verhängnisvoller Aberglaube

23.09.2018, 13:14 Uhr

Nach einer Legende sollen Kinder verschiedener Religionen Opfer von rituellen Praktiken geworden sein. Antisemitische Kreise förderten das Vorurteil, Juden seien Kindsmörder. Der Ursprung dieser Ritualmordlegende geht bis in die Antike zurück, wo die Entstehung des Märchens vom Gebrauch des Christenblutes zu Ostern begonnen hat.Nach dieser kurzen Einleitung weise ich darauf hin, dass die christliche Religion die erste war, welche unter dem Verdacht, Kinderopfer zu gebrauchen, litt. Also die Christen und nicht Juden. Die ersten Christen wurden nachdrücklicher und von den gebildeteren Kreisen der Kinderopfer beschuldigt, als späterhin die Juden. Der christliche Apologet Athenagoras (im zweiten Jahrhundert) sah sich genötigt vor Mark Aurel und Commodus die Christen gegen diese Verleumdung in Schutz zu nehmen. „Es wird uns – sagt Athenagoras – die niederträchtige Verleumdung dreier Schändlichkeiten verbreitet: Gottlosigkeit, thyesteische Mahlzeiten (d. h. Kindermord und Genuss ihres Fleisches) vedipodische (d. h. blutschänderische) Gemeinschaften“. Der Kirchenvater Orignes (geb. 185 n. Chr.) sieht sich veranlasst, gegen diese Beschuldigungen aufzutreten (Contra Cels. VIII. 29). Er geht dabei auf das Alte Testament zurück und führt daraus zur Entkräftung der Anklage das strenge Blutverbot an, das von den ersten Christen noch vielfältig beobachtet wurde. Aus diesem Grunde kann auch der Märtyrer Byblias bei Eusebius ausrufen: „Wie wäre es denn möglich, dass diejenigen Kinder verzehrten, welchen nicht einmal das Blut der Tiere zu genießen erlaubt ist“. Zahlreiche andere Stellen aus Minucius Felix, Tertullian, Justinus Martyr, Theophilus von Antiochien und anderen werden ferner angeführt, um zu erhärten, dass das Gerücht vom Genuss des Kinderfleisches durch Christen unter rohen Zeremonien ein allgemein verbreitetes war, dass die Beschuldigung nicht gegen Judenchristen, sondern nur gegen Heidenchristen und niemals von Juden gegen dieselben erhoben wurde. Als Entstehungsursache dieser Verleumdung nimmt der Verfasser an, dass die geheimnisvolle Weise, in welcher die ersten Christen ihre religiösen Übungen abhalten mussten, dazu den nächsten Anstoß gegeben und durch das Mysteriöse ihrer Konventikel der Verdacht rege wurde, das sie allerlei Schändlichkeiten verbergen mussten. Dazu kam die Verehrung des Jesuskindlein und die Abendmahlfeier, in welcher der Wein das Blut Jesu wirklich sein sollte, Nachrichten, die Unkenntnis, dem Hass und dem Fanatismus dienten, das Märchen von Kinderopfern und dem Bluttrinken der Christen auszubrüten. Mit der wachsenden Macht des Christentums verschwindet natürlich die Anklage und wird erst im Mittelalter von den Christen auf die Juden überwälzt.

Es müsste selbstverständlich eine lange Zeit verstreichen, in welcher den Christen das Bewusstsein davon, dass sie selbst unter dieser Beschuldigung gelitten haben, verloren gegangen war, ehe sie dieselbe Anklage gegen die Juden erhoben. Selbst die ärgsten Judenfeinde der älteren Zeit, ein Agobard (9. Jahrhundert), ein Ratherius (unter Otto I.) erwähnen von einer solchen Beschuldigung nichts. Die erste Spur derselben taucht im 13. Jahrhundert auf, welches Leibniz „das Dümmste aller Zeiten“ genannt hat. Im Jahre 1236 wurden nämlich in Fulda die Juden hingemordet, weil man sie bezichtigte Christenknaben geschlachtet zu haben. Das 13. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Albigenserverfolgungen, der Ghetti, der Kleiderabzeichen der Inquisition und der ersten Hexenprozesse. In einem Religionsgespräch, das um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Paris stattfand, wurde dem dortigen Rabbiner Zechiel von dem Kanzler vorgehalten, die Juden tränken Christenblut unter Berufung auf die Worte Bileams (IV. M. C. 23, 24): „Sie ein Volk, das wie eine Löwin aufsteht und einem Löwen gleich sich erhebt, es ruht nicht, bis es die Beute verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken“.Also ein poetisches Bild, eine Metapher in unordentlichen Zeiten, in dem Segensspruche eines heidnischen Propheten angewendet, sollte nach zwei Jahrtausenden das Fundament für eine so schreckliche Anklage bilden. Der Rabbiner verlor ob dieser entsetzlichen Vorhaltung seine Fassung, woraus man wohl entnehmen darf, dass die Beschuldigung damals noch neu und ungewohnt gewesen ist. In der Tat gehen dann auch die jüdischen Bibelerklärer des 12. Jahrhunderts über die angeführte Stelle harmlos hinweg, während solche des 13. Jahrhunderts anmerken: „Aus dieser Stelle schmieden die Christen böswillige Anklagen gegen uns“.Das meiste Material zu Beschuldigungen holte man aus dem Talmud, den man nicht verstand, ja kaum lesen konnte, und dem man daher allen Widersinn andichten konnte. Man hielt ihn für ein Zauberbuch und Ludwig der Heilige erließ ein Dekret, worin er den Juden gebot, dass sie sich der Zauberei zu enthalten . Die jüdische Osterfeier war, weil in geschlossenem Familienkreis abgehalten und wegen ihrer altertümlichen Zeremonien den Juden besonders gefährlich, geradeso wie es einst die Abendmahlzeit den Christen gewesen war.Die Beschuldigung des Kinderschlachtens und des Bluttrinkens wurde demnach eigentlich und förmlich in 13. Jahrhundert gegen die Juden erhoben. Der Talmud wird in dieser Zeit ein Zauberbuch und die Juden gelten als Zauberer und Christenfeinde. Getötete und vermisste kleine Kinder sind die corpora delicti vieler Hexenprozesse. Da die Juden als Hexenmeister und Christenfeinde galten, so sind sie zunächst verantwortliche für jedes tot gefundene oder getötete Christenkind. So folgerte man im 13. und den folgenden Jahrhunderten. Dies scheint die geschichtliche Erklärung des Aberglaubens, dass die Juden Christenblut gebrauchen. Es ist ein Denk- und Schandmal des 13. Jahrhunderts, das leider noch aufrecht steht, während die Holzstöße, auf welchen die Hexen und Juden ihr Leben aushauchten, zur Asche gebrannt sind. Was im Mittelalter als Aberglaube begann, endete im 20. Jahrhundert als Massenmord, obwohl mittlerweile die zivilisierte Gesellschaft hunderte Jahre Zeit hatte, sich zu entwickeln. Abergläubische Leute halten selbst in unserer Zeit Geschichten für wahr, die sie nur vom Hörensagen kennen.