Klare Worte von NAbg. Muchitsch an den scheidenden Vizekanzler

10.05.2017, 14:02 Uhr

Rücktritt Mitterlehners ist nachvollziehbar.

Lob für Reinhold Mitterlehner

Heute gab der ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner seinen Rücktritt mit den Worten "Es ist genug" bekannt. Scharfe Kritik gibt es seitens von Mitterlehner für seine eigene Partei.In einer Presseaussendung hält NAbg. Josef Muchtisch (SPÖ) fest: "Ein Politiker mit Handschlagsqualität und sachorientiertem Verständnis für den Koalitionspartner tritt leider zurück. In der Ausdrucksweise manches Mal zwar hart, aber nie unter der Gürtellinie hat Mittlerlehner in den letzten Jahrzehnten Österreich mit gestaltet. In den verschiedensten Funktionen, vom Wirtschaftskammerfunktionär, Minister bis zum Vizekanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann war seine Arbeit immer korrekt und fair.Dass es aber bei anhaltenden innerparteilichen Querschüssen von maßgeblichen ÖVP-Politkern einem Bundesparteichef einmal zuviel wird, ist mehr als nur verständlich. Jene schwarzen ,Geisterfahrer' an Bord der Koalition dürfen sich jetzt wohl ins Fäustchen lachen. Sie haben ihr Ziel erreicht und Mittlerlehner zum Aufgeben gezwungen.Jetzt stellt sich die Frage, was kommt danach. Ich hoffe, dass die ÖVP die Mehrheit der ,Königsmörder' ins Abseits stellt und insgesamt als Regierungspartner zur Vernunft kommt. Immerhin geht es um Österreich und die ÖVP ist aufgefordert, das Koalitionsabkommen einzuhalten und die Arbeit für Österreich fortzusetzen.Ich wünsche Reinhold MIttlerlehner alles Gute und bedanke mich für die korrekte Zusammenarbeit in den letzten Jahren."