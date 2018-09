Kochen und Backen ist für Paula kinderleicht

15.09.2018, 16:57 Uhr

Die zehnjährige Paula Posch aus Heimschuh kocht auf PULS4 bei "Das jüngste Gericht".



Paula überzeugte



Home Story in Heimschuh

Während die zehnjährige Paula aus Heimschuh mit ihrer Cousine Eva spielte, erhielt Mama Daniela Posch heuer im Frühjahr die erfreuliche telefonische Nachricht, dass ihre Tochter zu einem Casting von Puls4 nach Wien kommen kann. "Ich habe mich sehr gefreut, dass mein dreiminütiges Kochvideo, mit dem ich mich beworben habe, Anklang fand. Eine Freundin meiner Oma hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich bewerben soll, weil ich so gerne backe und koche", erzählt Paula Posch redegewandt, während sie in der Küche mit ihrer Katze spielt und im Hintergrund der Backofen läuft. Und so war prompt am Zeugnistag das erste Casting angesagt.In Wien hatte Paula zehn Minuten Zeit, um einen gebratenen Saibling mit Polenta und gerösteten Eierschwammerln zu kochen. Die junge Heimschuherin konnte die Jury überzeugen und schaffte es weiter unter die 24 Teilnehmerinnen. Damit war das Ticket für die Teilnahme an der Puls4-Kinder-Kochshow, die am 23. September um 18.15 Uhr unter dem Motto "Unter dem Meer" startet, gelöst. "Was ich in der Sendung koche, darf ich noch nicht ausplaudern", betont Paula, die als ihr Lieblingsessen Chili con Carne und als Nachspeise einen Reisauflauf nennt.Sichtlich stolz ist natürlich Daniela Posch, die ihre Tochter auf die Kochshow vorbereitet hat. Als Mutter, Bäuerin und Gemeinderätin in der "Gesunden Gemeinde Heimschuh" liegt ihr die Wissensvermittlung besonders am Herzen. "Eva kocht seit ihrer Kindheit mit großer Leidenschaft und kreiert mittlerweile auch selbst hervorragende Rezepte. Ich finde es einfach super, dass im Rahmen der Kochsendung vordergründig das Bewusstsein geschaffen wird, wie wichtig Kochen und gesunde Nahrungsmittel sind", hebt Daniela Posch hervor. Die Dreharbeiten für die Kochsendung waren für die gesamte Familie sehr spannend. "Der Aufwand für so eine Sendung ist für alle Beteiligten sehr herausfordernd", so Daniela Posch, die ihre Tochter mit Gatten Peter ins Studio begleitete. Unterstützt wird Paula in der Kochshow von ihrer Cousine Helferlein Eva.Für die Aufzeichnung der Fernsehsendung besuchte in den Sommerferien ein Fernsehteam Paula Posch und ihre Familie zuhause in Heimschuh. Dabei hat Paula für das Puls4-Team natürlich spontan auch ein Mittagessen gekocht. "Ich liebe kochen und backen über alles. Gerne mache ich einen Mürbteig und Germteig, weil meine Mama nicht so gerne knetet. Auch Hendlfleisch von unseren Hühnern am Betrieb bereite ich gerne zu", verrät Paula, die die erste Klasse in der Neuen Musikmittelschule Großklein besucht, und ein konkretes Berufsziel vor Augen hat: "Ich möchte Konditorin werden."