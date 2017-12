Kostenloser Wintercheck für den Traktor bei Gady

26.12.2017, 13:00 Uhr

Gady Family bietet ihren Kunden kostenlosen Wintercheck ihrer Traktoren. Von der Bremse bis zum Frostschutz.

Individuelle Betreuung

Regelmäßiges Service von Fachleuten durchgeführt stellt sicher, dass der Traktor Leistung und Wert erhält. Gerade in der kalten Jahreszeit werden hohe Anforderungen an die Maschinen gestellt. Dem trägt die Gady Family Rechnung und lädt alle Landmaschinenkunden zum kostenlosen Wintercheck ihres Traktors.„Um unseren Kunden auch in der nächsten Saison sichere Einsatzbedingungen ihrer Maschine zu ermöglichen, sind wir der zuverlässige Partner und führen den kostenlosen Fahrzeugcheck durch,“ erklärt Peter Feldbacher, After Sales Leiter bei Gady und ergänzt: „Natürlich kommen wir auf Anfrage auch gerne mit unserer mobilen Serviceflotte zu den Kunden auf den Hof und führen den Wintercheck im Rahmen eines anfallenden Servicetermins vor Ort durch.“ Ergänzend zum kostenlosen Wintercheck gewährt Gady Landmaschinen in diesem Zeitraum (Dezember, Jänner) für anfallende Ersatzteile einen Rabatt von bis zu 15 Prozent. Eine attraktive Gelegenheit seine Maschine winterfit zu machen und für die kommende Saison zu rüsten, die sich kein Gady Landmaschinenkunde entgehen lassen sollte.