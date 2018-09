Lebenshilfe Leibnitz führt Kantine beim LKH Südsteiermark Standort Wagna

14.09.2018, 12:57 Uhr

Kantine beim LKH Südsteiermark Standort Wagna ist wieder zum Leben erwacht.

Die Besucherkantine beim LKH Südsteiermark Standort Wagna war bekanntlich für einige Zeit geschlossen. Dementsprechend groß war die Freude, als die Lebenshilfe Leibnitz mit Anfang August den Betrieb übernahm und künftig um das Wohl der Besucher bemüht ist. Als sozialökonomisches Projekt ist es Ziel, Menschen mit Beeinträchtigungen eine realitätsnahe Arbeitserprobung zu ermöglichen.In einem neuen angenehmen Flair bedienen Kunden der Lebenshilfe die Gäste und es erwartet Sie jede Menge Herzlichkeit. Neben Snacks und Getränken werden auch Zeitschriften, Hygieneartikel, Schnittblumen und Mitbringsel für Patientenbesuche - hergestellt in den Werkstätten der Lebenshilfe - angeboten.Seit bereits zwei Monaten verkaufen die Kunden auch Tageszeitungen in den Patientenzimmern des LKH mit einem sehr positiven Feedback.Mo, Mi, Do, Fr 9.30 bis 17.30, Sa, So, Feiertag 10 bis 16 Uhr, Dienstag ist Ruhetag.