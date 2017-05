Leibnitz braucht neue Königinnen

08.05.2017, 13:13 Uhr

Es ist Frühling in Leibnitz und neuer Pepp muss her!Das erkennt auch Helli, der Bürgermeister und ernennt den allseits bekannten Hoffnungsträger Sir Henry zum neuen Kultur-Attaché´. Seine durchaus gutgemeinten, aber etwas abgehobenen Ideen sollen neue touristische Zielgruppen in die schöne Stadt Leibnitz locken.Allerdings bringen die neuen und etwas dubiosen großen Casting-Shows nicht nur neues Leben, sondern auch neues Chaos in die Leibnitzer Szene der Stars und Sternchen.Die Truppe des „Leibnitzer Kasperltheaters“ hat sich mit diesem neuen Stück ein hohes Ziel gesetzt: Ein traditionelles Puppentheater mit Humor, Anspruch und Frechheit für jedes Alter.Gespielt wird das Stück für die Erwachsenen mit prominenten Gastspielern und mit dem einen oder anderen lokalen "Ohrwaschlreiberl".