Leibnitzer Zeugen gilt großer Dank

02.05.2017, 09:01 Uhr

Einbruchsdiebstahl mit Festnahme der Täter im Orts- und Gemeindegebiet von Leibnitz.

Am 1. Mai 2017, gegen 05.30 Uhr, konnte von einem Zeugen ein Einbruch in ein Computerfachgeschäft in 8430 Leibnitz beobachtet werden. Der Zeuge, ein 50 jähriger Österreicher, verständigte daraufhin sofort die Polizei und verfolgte einen der Täter beim Verlassen des Geschäftes. Der Flüchtende, ein 22-jähriger arbeitsloser Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung, warf auf der Flucht seine Beute (2 Tabletts, 1 Notebook, 1 Netbook) weg und versteckte sich gemeinsam mit seinem Komplizen, einem arbeitslosen 19-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz, vorerst in einem Siedlungsgebiet. Von den Polizeistreifen konnten die beiden Täter schließlich beim Bahnhof Leibnitz angehalten und festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnte auch ein Fahrraddiebstahl geklärt werden.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz erfolgte die Anzeigenerstattung auf freiem Fuß.