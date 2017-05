LeibnitzerFeld: Große Feier nach zukunftsweisenden Um- und Zubau

15.05.2017, 07:38 Uhr

Vom April bis Dezember des Vorjahres waren die Bagger auf dem Betriebsgelände des Wasserversorgers aufgefahren und hatten die Handwerker das Sagen. Nach getaner Arbeit hat man bei der LeibnitzerFeld nun Grund zum Feiern.

Seit über 100 Jahren hat die Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH bereits ihren Büro- und Lagerstandort in der Wasserwerkstraße in Leibnitz. Um auch in Zukunft weiter die hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten, wurde im Jahr 2016 das Betriebsgelände umgebaut. So entstand ein zeitgemäßer, effizienter und kundenfreundlicher einheitlicher Betriebsstandort. Um auch im Betrieb nachhaltige Energie zu verwenden, wurde auf dem Garagendach eine Photovoltaikanlage installiert. Dank Neupositionierung der Betriebseinfahrt genießen Kunden und Verkehrsteilnehmer mehr Übersichtlichkeit.

Anlässlich der Fertigstellung des umfangreichen Um- und Zubaus des Betriebsstandortes in der Leibnitzer Wasserwerkstraße lud die Leibnitzer Wasserversorgung GmbH am Samstag, dem 13. Mai, zur offiziellen Eröffnung des neuen Betriebsgebäudes sowie zur Segnung des Steiermark- und Panther-Brunnens ein.Zunächst begrüßten GF Franz Krainer und 22 Mitarbeiter die Gäste.Als Zeitzeuge erinnerte sich Altbgm. Hans Stoisser zurück an die schwierigen Anfänge der Leibnitzer Wasserversorgung.Die Bürgermeister Leitenberger, Hierzer (Gabersdorf) und Neubauer (St. Georgen an der Stiefing) sowie GF Krainer gingen auf die Notwendigkeit der Erneuerung und Modernisierung des Betriebsstandortes ein.Die Planer Gerwin Kortschak und Heinrich Schwarzl von planconsort sowie GF Krainer ließen die unfallfreie Bauphase Revue passieren.Ein Film von Heribert Kindermann dokumentierte die Bauphasen von April bis Dezember 2016.Besonders geehrt für ihren Einsatz beim Gelingen des Bauwerks wurden Polier Manfred Kranner (Vollmann) und Alfred Temmel (KTG)Die Landtagsabgeordneten Bernadette Kerschler und Peter Tschernko überbrachten Grußworte von LR Lang bzw. LR Seitinger und lobten den Einsatz der LeibnitzerFeld für die Wasserversorgung der Bevölkerung.In seiner Festrede ging Bruno Sauer der Frage nach „Wie sicher ist unsere Wasserversorgung?“ und welche Voraussetzungen dafür zu erfüllen sindAls Moderatorin führte Waltraud Harb durchs Festprogramm.Zunächst wurde in einer Trauerminute an den im Vorjahr verstorbenen Betriebsleiters Harald Stingl gedacht.Die Segnung der neuen Betriebsgebäude sowie des Brunnens nahm Dechant Stadtpfarrer Anton Neger vor.Im Anschluss an den Festakt konnten sich die Gäste an einem regionalen Festbuffet laben und Jahrgangsweine verkosten sowie bei einem „Tag der offenen Tür" das neue Betriebsgebäude, die Anlagen sowie den Brunnen Kaindorf 1 und den Hochbehälter Leibnitz besichtigen.Für die musikalische Begleitung des Festaktes sorgten die „Himmeltau-Kliaba“ aus Tillmitsch und Christoph Härtl.Spannende Momente bescherten den Kindern Erlebnisstationen wie Wasser-Zielspritzen, Rohrbruch-Reparatur und eine Hupfburg.