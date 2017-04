Am Montag, dem 1. Mai geht das schon traditionelle Maiglaggln in Kitzeck über die Bühne. Das besondere Kellergassenfest am Demmerkogel lockt alljährlich viele Besucher an. Beginn ist um 10 Uhr, der Eintritt ist frei!

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt und es gibt einen gratis Suttledienst von Fresing weg.

Hinkommen lohnt sich!