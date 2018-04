Malermeister Theußl ist übersiedelt

24.04.2018, 14:19 Uhr

Malermeister Mario Theußl konnte vor Kurzem seinen neuen Standort in Maierhof beziehen.

Vor drei Jahren wagte Mario Theußl aus Pistorf, Marktgemeinde Gleinstätten, den Sprung in die Selbstständigkeit. Seitdem konnte sich der engagierte Malermeister einen Namen machen. Das merkt man auch daran, dass er mittlerweile schon drei Mitarbeiter beschäftigt. Im Zuge seines Hausbaus im Ortsteil Maierhof hat er sich nun dazu entschlossen, gleich eine neue Werkstatt samt Lagerraum für seine Firma zu bauen. "Es war ein logischer Schritt, die Werkstatt für meinen Betrieb gleich neben dem Haus zu errichten. Das neue Gebäude bietet viel mehr Platz als das alte und ist auch gut zu erreichen", informiert Theußl.

Kurze Bauzeit



Regionale Betriebe

Und das neue Gebäude überzeugt sowohl durch die moderne Gestaltung als auch durch die Größe. Auf einer Fläche von rund 140 Quadratmetern kann Malermeister Theußl nun seine diversen Utensilien lagern. Die Bauzeit für das Haus und die Werkstatt war relativ kurz. "Wir haben im März des Vorjahres damit begonnen, im Dezember waren wir fertig", so Theußl.Die Bauarbeiten hat Mario Theußl ausschließlich an regionale Unternehmen vergeben. "Mein Dank gilt allen am Bau beteiligten Firmen für die gute Zusammenarbeit und die rasche Umsetzung aller Arbeiten", so Theußl, der sich auch bei seinen Nachbarn für das Verständnis während der Bauarbeiten bedanken möchte.