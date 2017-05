Medaillenregen für Produzenten aus dem Bezirk Leibnitz

02.05.2017, 16:21 Uhr

Das Publikum hat gewählt: Die Landessieger in den Bereichen Fleisch und Milch stehen fest. Zu den Siegern zählen die Käserei Fischer in Neurath, Karl und Christa Posch (Gutes vom Bauernhof) in Heimschuh, der Buschenschank Schneeberger in Heimschuh, der Buschenschank Skoff in Fresing, der Buschenschank Grabin in Labuttendorf und Jaga‘s Steirerei in Leitersdorf sowie Bettina und Gregor Tertinjek aus Leutschach (Gutes vom Bauernhof).

Wenn die Produzenten aus dem Bezirk Leibnitz wo mitmischen, dann mit Erfolg.Im Grazer Congress waren am vergangenen Samstag die kulinarischen Top-Betriebe der Steiermark zu Gast. Zugelassen waren nur die rund 50 regionalen Spezialitätenerzeuger, die Bestnoten in der Landesprämierung 2017 von der Landwirtschaftskammer Steiermark erhalten haben. In den Kategorien Saft, Most und Edelbrand präsentierten sich die Sorten- und Landessieger, im Bereich Honig und Brot die Landessieger, im Bereich Innovation die spannendsten Neuentwicklungen aus den österreichischen GenussRegionen. Und sie alle standen im Finale der Wahl durch das Publikum.

Eine Reise durch die kulinarische Landschaft der Steiermark



DIE SIEGER

Doppelter Landessieg:

Die Landessieger der Fleisch-Spezialitäten:



Die Sterntaler der Kinderjury gingen an:

Innovative Produkte:

Insgesamt haben die rund 50 bäuerlichen Kulinarikprofis und gewerblichen Handwerksbetriebe etwa 120 verschiedene Köstlichkeiten aus den Bereichen Käse, Joghurt und Butter präsentiert. Die Fleischveredler boten Spezialitäten vom Speck über Schinken bis hin zur Wurst an, die zu herzhaftem Brot verkostet werden konnten. Auch fruchtige Säfte und herrlich spritzige Moste durften nicht fehlen. Nicht zu vergessen: Die Innovationen, wie das fruchtige Steirergspusi vom Obsthof Kaufmann, der duftende Kärntner Reindling im Glas von der Konditorei Semmelrock, die Smoothies der Familie Nuster und das Grazer Popcorn vom Bauernladen Gerlitz, bildeten ein besonders köstliches Highlight.Margareta Reichsthaler, Obfrau der Genuss Region Österreich: „Die Bauern sowie die handwerklichen Produzenten prägen das kulinarische Gesicht der Steiermark. Durch ihre Arbeit pflegen sie nicht nur unsere Kulturräume, sondern machen unser Bundesland zu einem beliebten Reiseziel für Gäste aus dem In- uns Ausland. Der Mensch hinter dem Produkt ist gefragt wie nie zuvor. Unsere Bauern bieten kontrollierte Qualität, dafür stehen Genuss Region Österreich und Gutes vom Bauernhof. Die Landessieger und die Sterntaler bilden die Spitze der heimischen Kulinarik – und darauf können die Betriebe stolz sein.“Franz Deutschmann, Obmann DBM – Direkt vom Bauernhof Marketingverein: „Vom würzigen Käse bis hin zu g’schmackigen Fleischspezialitäten bieten die steirischen Direktvermarkter eine breite Produktpalette mit höchsten Qualitätsstandards. Mit Leidenschaft, Sorgfalt und einem großen Fachwissen veredeln sie das Beste, das die Natur zu bieten hat. Diese hohe Qualität wurde nun im Schaufenster des GenussSalons Graz präsentiert."Die Landessieger der Joghurt-, Käse- und Butter-Spezialitäten:Vinzenz Stern, 8151 Rohrbach 80, www.aichstern.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Joghurt: Joghurt HeidelbeerHandwerkskäserei MAGO & Söhne, Hohlbach-Käsereistraße 97, 8350 Hollenegg, www.handwerkskaeserei-mago.at (Gutes aus meiner Region)Kategorie Frischkäse: Frischkäse ClassicJosef Fischer, Neurath 19, 8442 Kitzeck im Sausal, www.fischer-kaese.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Weichkäse: Heumilchcamembert handgeschöpftHofkäserei Deutschmann, Oberberglastraße 10, 8523 Frauental, www.hofkaeserei-deutschmann.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Schnittkäse: Bio KürbiskernkäseSennerei Leitner, Tulwitzviertl 39, 8163 Fladnitz/Teichalm, www.sennerei-leitner.atKategorie Hartkäse: UrsteirerKategorie Butter: Almbutter aus SauerrahmBuschenschank Schneeberger, Pernitschstraße 31, 8451 Heimschuh, www.weingut-schneeberger.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Bauchspeck: Rohspeck vom Sausaler FreilandschweinChrista und Karl Posch, Heimschuhstraße 10, 8451 Heimschuh, poschkarl@gmx.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Fleischwurst: HauswürsteMonika und Willi Gruber-Greil, Prenten 8, 8954 Mitterberg-St. Martin (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Karree: KarreeBuschenschank Stoff, Brudersegg 6, 8441 Fresing/Kitzeck, www.weingutstoff.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Karreespeck: KarreespeckPetra und Werner Scherr, Murbergstraße 69, 8072 Fernitz, www.hofladen-scherr.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Kochschinken: Frikandeau gekochtBettina und Gregor Tertinjek, Remschnigg 57, 8463 Leutschach, www.serschenhof.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Rohpökelwaren andere Tierarten: RinderschinkenBuschenschank Grabin, Hauptstraße 40, 8423 Labuttendorf, www.grabin.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Rohwurst: TrockenwürstlSpezialitätencenter Feiertag, Dr.-Karl-Renner-Gasse 12, 8160 Weiz, www.derfeiertag.at (Regional veredelt, GENUSS REGION ÖSTERREICH)Kategorie Schinkenspeck: BIO Turopolje SchinkenspeckJaga‘s Steirerei, Christina und Josef Neuhold, Leitersdorf 8, 8422 St. Veit in der Südsteiermark, www.jaga.st (Genuss Region Österreic, Gutes vom Bauernhof)Kategorie ungeräucherte luftgetrocknete Rohpökelware: JAGA’s Seitenspeck vom Edel-Duroc-Kräuterschwein ungeräuchertBirgit und Rainer Bleyer, Dorfstraße 7, 8712 Proleb, genussbauernhof@hotmail.com (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Osterschinken – Sterntaler: SchinkenBuschenschank Schneeberger, Pernitschstraße 31, 8451 Heimschuh, www.weingut-schneeberger.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Speck – Sterntaler: Rohspeck vom Sausaler FreilandschweinVinzenz Stern, 8151 Rohrbach 80, www.aichstern.at (Gutes vom Bauernhof)Kategorie Frischkäse – Sterntaler: Frischkäse mit KräuternObstgarten Pauger, Obergroßau 54, 8261 Sinabelkirchen, www.baumschule-pauger.atKategorie Apfelsaft – Sterntaler: Apfelsaft Braeburn klar sortenreinFamilie Farmer-Rabensteiner, Furth 8, 8524 Bad Gams – www.kuerbiskernoel.at präsentierte: Rotwein-Rosmarin-Essig, Walnuss-Essig, Apfel-Schilcherbalsamico, Rotwein-Walnuss-Balsam, Birnen-Kletzen-Essig, Schilcherlikör, Holunderlikör (Gutes vom Bauernhof, Genuss Region Österreich)Der Bauernladen Gerlitz, Andersengasse 1, 8041 Graz – www.bl-gerlitz.at präsentierte: Grazer Popcorn (Genuss Region Österreich, Gutes vom Bauernhof)Hermine und Daniel Muhr, Zeil 14, 8225 Pöllau – www.steirerpackerl.at präsentierte: Steirerbirne (Genuss Region Österreich)Josef Nuster, Gigingweg 2, 8063 Eggersdorf – www.obstbau-nuster.at präsentierte: Apfel-Kirsche-Erdbeer-Aronia-Smoothie, Apfel-Williamsbirne-Pfirsich-Smoothie, Apfel-Williamsbirne-Holunder-Smoothie, Apfel-Dirndl-Karotten-Smoothie (Genuss Region Österreich)