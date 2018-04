Miteinander zum Wohle der Naturparkgemeinde Heimschuh

25.04.2018, 08:09 Uhr

Kommentar von Alfred Lenz, Bürgermeister der Gemeinde Heimschuh

Kürzlich feierte die Frauenbewegung Heimschuh das 50-jährige Bestandsjubiläum, und im Zuge dessen möchte ich mich bei allen aktiven Vereinen und ehrenamtlichen Helfern in unserer Naturparkgemeinde herzlich für die vielen Aktivitäten und das gute Miteinander im Ort bedanken. Es erfüllt mich mit Stolz, was sich in Heimschuh alles tut. Großes Lob gebührt auch unseren erfolgreichen Betrieben in der Gemeinde, die wertvolle Arbeitsplätze vor Ort schaffen, mitgestalten und auch für unsere Vereine immer ein offenes Ohr haben.Um die Entwicklung der Gemeinde Heimschuh weitervoranzutreiben, hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, die Überarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes und Flächenwidmungsplanes in Angriff zu nehmen. Wir sind für sachliche Kritik und Vorschläge offen und bitten um rechtzeitige Bekanntgabe der Anliegen in der Gemeinde.Das letzte Unwetter hat in unserer Gemeinde wiederum erhebliche Schäden verursacht, wie wir bei einer Begehung feststellen mussten. Wir werden natürlich weiterhin alles daran setzen, um den Hochwasserschutz für unsere Gemeinde zu erhöhen. Großer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr, die wieder mit großer Anstrengung bei den Aufräumarbeiten beschäftigt war.Am Freitag, dem 27. April, findet um 19 Uhr in der Schutzengelhalle eine Bürgerversammlung statt, zu der ich alleHeimschuherinnen undHeimschuher sehr herzlich einlade.