Morgendlicher Besuch in der Bäckerei

27.04.2017, 11:39 Uhr

"Arbeit schafft Würde" – LAbg. Kerschler bei Bäckerei Pokes in Wagna.

Bundeskanzler Christian Kern spricht in seinem Plan A vom Ziel der Vollbeschäftigung. Um dieses ambitionierte Ziel erreichen zu können, sieht der Plan A unterschiedliche Maßnahmen vor. Viele dieser Maßnahmen zielen darauf ab, Klein- und Mittelbetriebe (KMU) zu unterstützen und Start-Ups und Neugründungen zu erleichtern. LAbg. Bernadette Kerschler weiß um die Bedeutung dieser Unternehmen für den ländlichen Raum und besuchte nun die Bäckerei Pokes in Wagna.Klein- und Mittelbetriebe prägen Österreichs Unternehmerlandschaft. Sie sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Die Bäckerei Pokes in Wagna ist eines dieser Unternehmen. Bäckermeister Hermann Pokes beschäftigt zehn Mitarbeiter. Damit trägt dieses heimische Unternehmen dazu bei, dass Menschen einen Arbeitsplatz in der Region haben.Im Zuge der Aktion „Arbeit schafft Würde“ von Bundeskanzler Christian Kern stattete LAbg. Bernadette Kerschler nun dem Einzelunternehmer einen Besuch ab. Zu früher Stunde machte sie sich ein Bild von der Arbeit der Bäcker, der Zustellerinnen und Zusteller, dem Lehrling und dem Verkaufspersonal. Kerschler sprach mit ihnen über die Maßnahmen des Plan A. Ihre persönlichen Werte aus der Arbeit, den Stellenwert eines sicheren Arbeitsplatzes in ihrem Leben und auch Freude und Spaß am Handwerk.„Wir müssen den Unternehmen und Gründern die Unterstützung und Wertschätzung entgegenbringen, die sie brauchen. Speziell im ländlichen Raum ist es wichtig, neue Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten“, so die Landtagsabgeordnete.