Muttertagsausflug der Frauenbewegung Heimschuh

12.05.2017, 10:52 Uhr

Der Muttertags-Ausflug der Frauenbewegung Heimschuh führte heuer bei strahlend schönem Ausflugswetter in unseren Nachbarbezirk Deutschlandsberg.

Nach einer angenehmen Busfahrt haben sich die Damen in der traditionsreichen „Konditorei Leitner“ in Frauental an der Laßnitz bei Kaffee und köstlichen Kuchen und Torten, persönlich umsorgt von Herrn Leitner und seinem flotten Team, gestärkt.Anschließend wurde in der Pfarrkirche Frauental eine kurze und sehr berührende Marien-Andacht für die verstorbenen Mitglieder abhalten.

Weiter ging die Fahrt nach Furth bei Bad Gams, wo sie den Erlebnis-Genusshof der Familie Farmer-Rabensteiner, vlg. Graf besuchten. Nach einer Begrüßung (inklusive Willkommenstrunk!) durch die Hausherrin erwarteten die Damen ein Kürbis-Kulinarikraum mit Kürbiskernen in über 40 verschiedenen Geschmacksrichtungen, handgeschöpfte Schokolade und viele weitere Geschenksideen. Ein Essig-Genussraum, bäuerliches Handwerk und Heukunst, ein Schilcher- und Essigkeller und abschließend eine einzigartige Keramikstubn mit Original Bad Gamser Keramik, rundeten diese Betriebs- Besichtigung ab.Den Muttertagsausflug ließen die Heimschuherinnen im Buschenschank der Familie Fellner in Schamberg bei Frauental gemütlich ausklingen.