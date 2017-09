25.09.2017, 13:33 Uhr

LH Schützenhöfer begrüßte die Nachfolgerin von Botschafter Andrej Rahten, den er kürzlich im Rahmen eines Empfangs verabschiedet hatte, und hob hervor, dass er sich auf die weitere Zusammenarbeit freue: „Zwischen der Steiermark und Slowenien bestehen bereits zahlreiche Projekte, Aktivitäten und Kooperationen. Gerade im Rahmen des 2014 eingesetzten gemeinsamen Komitees ist bereits ein Netzwerk entstanden, das gemeinsame Themen behandelt und vertieften bilateralen Austausch ermöglicht.″ Aktuell stünden insbesondere die Themen öffentliche Verwaltung, Bildung, Katastrophenschutz, Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Soziales im Mittelpunkt, auch in Umwelt- und Raumplanungsfragen stimme man sich regelmäßig ab: „Ich freue mich daher, Ksenija Skrilec als neue slowenische Botschafterin zu begrüßen und wünsche ihr alles Gute für die zukünftigen Aufgaben″, so der steirische Landeshauptmann.Ksenija Skrilec wurde 1966 in Murska Sobota geboren. Ihr Studium absolvierte sie in Budapest. Zuvor war sie als Botschafterin in Ungarn sowie Bulgarien im Amt.