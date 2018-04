Nordic Walking Vinotour startet wieder in Ratsch

21.04.2018, 08:20 Uhr



Ab durch die Weinberge

Die Tour ist grenzüberschreitend, verläuft auf Wanderwegen durch die Weinberge von Ratsch an der Weinstraße und Svečina in Slowenien. Es stehen zwei Strecken, 10 bzw.11 km, zur Auswahl. Die Teilnehmer melden sich ab 9.00 Uhr beim Stand auf dem Rüsthausplatz, wo sie die Tourkarte, einen Stempelpass und ein Erinnerungs-T-Shirt erhalten, an. Die Teilnahmegebühr beträgt €6,-. Für Kinder bis 16 Jahre ist die Teilnahme kostenlos! Nordic Walking Stöcke können ebenfalls kostenlos ausgeliehen werden. Vor Beginn der Wanderung wird die Nordic Walking Technik erklärt und gemeinsam aufgewärmt. Der Start für beide Strecken ist um 10.00 Uhr. Die Teilnehmer werden von Nordic Walking Instruktoren begleitet und falls gewünscht, werden sie auch die richtige Verwendung der NW Stöcke demonstrieren. Der Weg führt an Weingütern in Svečina und Ratsch an der Weinstraße vorbei, wo man den Stempel bekommt bzw. das Angebot der Betriebe für eine kurze Stärkung in Anspruch nehmen kann. Weil nicht genug Zeit für einen längeren Aufenthalt sein wird, können Sie bald wiederkommen, denn die Vinotour ist ganzjährig beschildert und begehbar. Ab 14:00 Uhr kann man im WEINSTÖCKLI ein Vinotour Menü genießen.