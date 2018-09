Prenner und die Seggauer Bibliothek

23.09.2018, 14:19 Uhr

Martin Prenner war der 33. Bischof von Seckau. Er war geboren zu Dietenheim in Schwaben am 11. November 1548. Er studierte in Ulm, Dillingen, Padua, Siena und Ingolstadt, nachdem er mittlerweile Erzieher des Grafen Wolfgang von Montfort und drei Grafen Fugger geworden war. 1571 wurde er Magister der Philosophie, 1578 bekleidete er in Ingolstadt das Amt es Vizerektors der Universität, 1581 wurde er in Pavia Doktor der Theologie. Bald darauf wurde er mit dem Erzbischof Johann Jakob von Salzburg bekannt, der Prenner in der Salzburger Diözese verwendete. Im Alter von 34 Jahren wurde er 1583 zum Priester geweiht und übernahm daraufhin die Dom- und Stadtpfarre in Salzburg. 2585 wurde er Domherr in Freising und im gleichen Jahr, am 5. Mai, wurde er auch schon zum Bischof von Seckau geweiht. In dieser seiner Diözese wirkte Prenner zunächst für die Herstellung der Disziplin bei Klerus und Volk durch Dekrete und Visitationen. Er stellte berufstreue Seelsorger an und schaffte die Kommunion unter beiden Gestalten ab. Eine besonders hervorragende Wirksamkeit entfaltete Prenner als Mitglied der Reformationskommission für Steiermark und Kärnten. Diese wurde von Erzherzog Ferdinand von Steiermark hauptsächlich aus weltlichen Beamten zusammengesetzt und waren von bewaffneter Macht begleitet. Bischof Prenner hatte dabei die Aufgabe, mehr durch Belehrung auf die Menge zu wirken; er war auch unermüdlich im Predigen, und gewiss sind durch seine gründlichen und beredten Predigten viele aufrichtig zur katholischen Kirche zurückgekehrt. Auf diese Weise reiste Prenner vom 15. Dezember 1599 bis 25. November 1600 bald in Unter-, bald in Obersteiermark wie auch in Kärnten mit den genannten Kommissionen. Wegen seines Eifers und seiner Verdienste um die Wiederherstellung der katholischen Religion und um die Unterdrückung der Ketzerei erhielt er den Beinamen „Apostel der Steiermark“ und „Ketzerhammer“. Außerdem entlastete er das Bistum von Schulden, erhielt vom Erzbischof Wolf Dietrich im Jahre 1591 die Herrschaft Leibnitz samt dem Landgericht geschenksweise, errichtete im Schloss Seggau ein Zeughaus, bereicherte die sogenannte „Seggauer Bibliothek“ und stiftete Freiplätze in dem Konvikt. in Graz von seiner Gründliche theologischen Bildung. zeugen einige von ihm veröffentlichte Schriften und Reden.

Der 35. Bischof von Seckau, Johann IV., Markus Graf von Altringen (1633 bis 1664), Konsistorialdirektor von Salzburg und Domherr zu Olmütz, regierte als einziger über dreißig Jahre in der Steiermark. Er war ein Bruder des aus dem Dreißigjährigen Krieg bekannten Generals von Altringen und erhielt von ihm einen Teil der Bibliothek des Herzogs von Mantua, den er der Seggauer Bibliothek zuwendete. Die wertvolle Bibliothek wurde in letzter Zeit revitalisiert. Es wäre schön, fände sie in Seggauberg eine neue Heimstätte. Die Bezeichnung „Seggauer Bibliothek“ durch „Prenner Bibliothek“ zu ersetzen, scheint ihren Grund in einer erwünschten Änderung des Standortes zu haben.Quelle: St. Josef-Kalender 1919.