Raritätenmarkt am Leibnitzer Hauptplatz

Am Samstag, 29. Juli können Sie von 9 bis 15 Uhr am Hauptplatz in Leibnitz bei den etwa 40 AusstellerInnen des Raritätenmarktes Kunsthandwerksprodukte erwerben wie z.B. Schwarzblech-, Holz-, Beton- Stein- und Gipsdekoration für Haus und Garten, Keramikobjekte, Naturseifen, selbst hergestellte und designte Kleidung und Taschen sowie ausgefallene Schmuckstücke und Trachtiges. Es gibt wieder eine Flohmarktecke und exquisite Antiquitäten. Zudem finden Sie Genussprodukte wie zum Beispiel frisch vor Ort gebackenen Baumkuchen nach ungarischem Rezept, Käsevielfalt, fruchtig frische Pfirsichbowle und eine große Auswahl an prämierten Schnäpsen, Säften und Marmeladen. Beim Schaudrechseln kann zugesehen werden, wie aus Holz hübsche Dekorationsartikel entstehen.