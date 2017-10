Raritätenmarkt am Leibnitzer Hauptplatz

Leibnitz : Hauptplatz |

Am Samstag, 4. November 2017 können Sie von 9 bis 15 Uhr am Hauptplatz in Leibnitz bei den etwa 40 AusstellerInnen des Raritätenmarktes Kunsthandwerksprodukte erwerben Diesmal gibt es wollig Warmes für kühlere Temperaturen, Vorweihnachtliches aus Keramik, Holz, Beton und Stein für Haus und Garten. Naturseifen, selbst hergestellte und designte Kleidung und Taschen sowie ausgefallene Schmuckstücke und Trachtiges werden ebenfalls angeboten. Einige Aussteller kommen mit mindestens 20 Jahre alter Flohmarktware und exklusive Antiquitäten zum Raritätenmarkt. Zudem finden Sie Genussprodukte wie zB Käsevielfalt und eine Auswahl an Säften und Marmeladen sowie slowenische Weine. Der Leibnitz-lädt-ein Kinderzug fährt mit Eltern und Kindern Runden durch die Stadt, die Geschäfte in Leibnitz laden zum Einkauf ein !