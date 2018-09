Regionalmanagement Südweststeiermark GmbH – Naturpark Südsteiermark, Grottenhof 1, 8430 Leibnitz

12.09.2018, 00:01 Uhr

Streuobsterhalt ist Naturschutz

Bewohner des Naturparks Südsteiermark können ihre Äpfel zum Apfelsaft verarbeiten lassen.Auf der Prioritätenliste der 50 am stärksten bedrohten Tierarten Österreichs sind alleine schon drei Vogelarten (Steinkauz, Wendehals, Wiedehopf) stark mit dem Lebensraum Streuobstwiese in der Südsteiermark verbunden.

Auch heuer wird es im Rahmen des Projekts „Biotop Streuobstwiese – Biodiversitätserhalt = Kulturlandschaftsschutz“ ermöglicht, dass die Bewohner des Naturparks gemeinsam mit ihren Gemeinden einen Streuobst-Apfelsaft pressen. Jeder Bürger kann seine Streuobstäpfel in das jeweilige Gemeindezentrum bringen und bekommt dann entsprechend dem Gewicht an Äpfeln den daraus erzeugten Apfelsaft. Die Gemeinden unterstützen diese Aktion finanziell, sodass für 1 Liter Apfelsaft 84 Cent (inkl. 28 Cent Pfand) bei der Gemeinde zu bezahlen sind. Folgende Gemeinden beteiligen sich heuer: Apfel-Abgabe (Jutesäcke, Steigen oder Kübel, bitte nur Haushaltsmengen)• Kitzeck – Feuerwehr (08:00 –12:00)• Heimschuh – Wirtschaftshof (14:00-19:00)• Leibnitz – Naturparkzentrum Grottenhof (09:00-14:00)• Tillmitsch – Bauhof (08:00 - 17:00)

24.09.2018

• Oberhaag – Parkplatz neben Rüsthaus (08:00 - 17:00)• St Johann i. S. – ASZ-Bauhof (06:30-15:00)• Arnfels – NMS Arnfels (08:00 - 13:00)• Gamlitz – Bauhof (08:00 - 17:00)• Strass i. S – Bauhof Obervogau (08:00 – 16:00)• St. Nikolai i. S. – Gemeindeamt (08:00 - 12:00 und 14:00 – 16:00)mit großer Sortenausstellung: Am 30.09. von 10:00 - 17:00 beim Stadt-Land-Fest im Grottenhof und am 14.10. von 10:00 -17:00 beim Leibnitzer Herbstfest am HauptplatzSamstag, 15. 09. 2018, 9-13 UhrArtenvielfalt im Streuobstgarten.Treffpunkt: Fam. Oswald, St. Andrä-Höch,Preis: € 15,-/P.Samstag, 10. 11. 2018, 8 bis 16 UhrBäuerliches Schnapsbrennen mit Otto Knaus.Treffpunkt: Biobuschenschank Otto Knaus , GamlitzPreis: € 20,-/P.Anmeldung: 0676 / 966 83 78mit Dr. Herbert Bödendorfer im herbstlichen Farbenrausch.Infos unter: www.boedendorfer.com RegionalmanagementSüdweststeiermark GmbH – Naturpark Südsteiermark,Grottenhof 1,8430 Leibnitz