Renovierung der Pfarrkirche im Markt Leibnitz

In der Beilage Nr. 52 des „Grazer Volksblatt“ vom 5. März 1898 über die Sanierung der Leibnitzer Pfarrkirche berichtet, also genau 110 Jahre vor der jetzigen Renovierung. Dieser Zeitungsbericht enthält interessante Hinweise auf die Gewerbetätigkeit im Markt Leibnitz, die ich Ihnen nicht vorenthalten will:

„Unsere Pfarrkirche war schon seit langer Zeit einer gründlichen Renovierung bedürftig. Im Jahr 1897 wurde nun auf Anregung unseres um die Pfarre bestverdienten hochwürdigen Herrn Dachantes Anton Posch an das Werk geschritten. Von der Turmspitze bis zum Sockel herab wurde das Äußere der Kirche gründlich erneuert. Der alte Verputz, der an vielen Stellen abgefallen war, wurde gänzlich entfernt und ein Spritzwurf mit Zementmörtel angebracht, der nach dem Gutachten aller Fachmänner sehr dauerhaft ist. Überdies wurde dabei sehr solid gearbeitet, und verdienen die Maurer, besonders ihr Führer, Herr Vollmann das größte Lob. Die Ausbesserung des Turmdaches und die Neuherstellung der Dachrinnen am ganzen Gebäude besorgte die Firma Herrmann aus Leibnitz. Die Zimmerarbeiten am Turm und am Dachstuhl lieferte Herr Lienhardt, der wegen der preiswerten und soliden Ausführung verdient, auch anderwärts für ähnliche Arbeiten empfohlen zu werden. Herr Matthias Kada besorgte die Tischlerarbeiten und spendete auch die Türe an der rechten Seitenkapelle.

Man war bei dieser Renovierung auch auf ein Verschönerung der Kirche bedacht. Schon viele Jahre her studierte man an einem Plan, wie an der Kirche eine schönere Fassade hergestellt werden könnte. Da schickte und Gott der Herr im Jahre 1897 den rechten Mann in der Person des Architekten Herrn Hans Pascher. Es wurde nun nach seinem Plan über dem Hauptschiff der Giebel ausgeführt, so dass dieses jetzt auch äußerlich vor dem Nebenschiff hervortritt. Das gibt der Kirche ein ganz anderes, schöneres Aussehen, so dass mehrere fremde Herren, welche die Kirche in ihrer alten Gestalt kannten, versicherten, dieselbe jetzt beinahe nicht mehr zu erkennen. Das gotische Portal, welches schon fast ganz zerstört war, wurde wieder kunstgerecht hergestellt. Über demselben wurde ein Rundfenster mit gotischem Maßwerk angebracht; das in prächtigem Farbton gehaltene gemalte Fenster spendete in großmütiger Weise ein Leibnitzer Pfarrkind, Herr Karl Fellner, Werksleiter der Steinmetzfirma Franz in Graz. Dieselbe Firma stellte auch ihre besten Arbeiter zur Ausführung der Steinarbeiten am neuen Giebel und Portal zur Verfügung. Die Steine lieferte zu besonderem Vorzugspreis Herr Franz Dieber aus Aflenz bei Leibnitz.

So wurde den gesamten Sommer und Herbst rastlos gearbeitet an dem schönen Werk, und Gottes Hilfe und Segen war sichtlich zu erkennen. Vor einigen Wochen fand die Kollaudierung im Beisein des fürstbischöflichen Patronatskommissärs Herrn Kanonikus Dr. Josef Neubauer. Und so steht unsere Pfarrkirche in ihrer neuen Gestalt jetzt da zur Freude und Ehre der gesamten Pfarrgemeinde, zur Zierde unseres schönen Marktes Leibnitz.

Nun erübrigt mir noch, einige besonders anzuführen, die zum Gelingen des schönen Werkes besonders beigetragen haben. Da ist vor allem zu erwähnen der rührige Konkurrenzausschuss, der bereitwilligst die Geldmittel verschaffte. Insbesondere verdient der Obmann desselben, Herr Franz Sailler, Lebzelter und Gastwirt in Leibnitz, die vollste Anerkennung für alle seine Mühe und Opfer an Zeit und Geld. Ebenso zu loben sind die Bemühungen unseres Bezirks-Ingenieurs Herrn Kajetan Krischan.

Die Kosten der Renovierung belaufen sich insgesamt auf 9560 fl., wozu der Patron der Kirche, der hochwürdigste Fürstbischof 2683 fl. beigetragen hat. Es haben sich während der Renovierung noch viele Arbeiten gezeigt, die nicht vorhergesehen waren; die Kosten für diese mussten durch freiwillige Spenden hereingebracht werden. Da haben nun viele ihren Eifer für die Zierde des Hauses Gottes gezeigt.

Vor allem zu erwähnen ist unter diesen unser hochwürdigster Fürschbischof, der außer seinem ohnehin bedeutenden Konkurrenzbeitrag noch 300 fl. gespendet. Mehrere edelgesinnte Bürgersfrauen unterzogen sich der mühevollen Aufgabe eine Sammlung im Markt, welche den namhaften Betrag von 300 fl. einbrachte. Ein Opfergang in der Pfarrkirche brachte das schöne Resultat von beiläufig 100 fl. Herr Prälat Karlon spendete 50 fl., Hofrat Ritter von Scherer 30 fl. Und noch viele andere haben beigetragen zu dem schönen Werk, deren Namen und Spenden dem Schreiber nicht bekannt sind. Gott, der Herr, der Vergelter alles Guten, kennt sie alle und wird sie auch belohnen.

Gewiss werden sich auch heuer wieder mildtätige Spender finden, damit das große schöne Werk vollendet werden kann.“

