Schreibwerkstatt für Menschen mit Demenz in Wildon

17.09.2018, 07:15 Uhr

Manuela Künstner hat in Wildon eine Schreibwerkstatt für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen.

Ein neues Projekt von Manuela Künstner wird derzeit im Senecura Pflegezentrum in Wildon umgesetzt: Eine Schreibwerkstatt für Menschen mit Demenz. In zwei Gruppen wird zwei Mal pro Monat für rund zwei Stunden mit den Menschen gearbeitet. "Das Ziel ist es, die an Demenz Erkrankten auf der Gefühlsebene zu erreichen. Das funktioniert ganz gut", freut sich Manuela Künstner. Gerade im Bereich der Biografiearbeit können die Menschen gut erreicht werden.

Erinnerung beleben

"Die Menschen schreiben kurze Sprüche und Sätze, erzählen ihre Geschichte und malen auch", erklärt Manuela Künstner, die das Projekt seit 1. September betreut. "Wir haben auch schon davor viel im Bezug auf die soziale Betreuung gelegt und freuen uns, unseren Bewohnern ein neues Angebot bieten zu können", sind Hausleiterin Karin Näher und Pflegedienstleiterin Margit Lamprecht stolz und danken Künstner für ihren Einsatz.Am 9. November wird es eine Präsentation geben, bei der die Bewohner ihre literarischen Werke zum Besten geben werden. Auch die Bilder, die entstanden sind, werden in einer Vernissage präsentiert. "Mir ist es ein Anliegen, dass die Menschen ihr Projekt selbst präsentieren. Ich werde dabei nur im Hintergrund agieren", informiert Künstner. Es ist weiters angedacht, dass aus den gesammelten Geschichten ein Buch entsteht. Die Biografiearbeit ist gerade im Bereich der Pflege eine sehr wichtige. Dabei geht es nicht darum, die Menschen auszufragen oder ihnen zu nahe zu treten, sondern ihnen zuzuhören und sie erzählen zu lassen. Das kann beim täglichen Umgang mit ihnen immens helfen."Wenn jemand erzählt, dass er gerne Blumen gießt, kann man ihm damit eine Aufgabe geben und eine Freude machen", so das Team von Senecura. Dass schon rund 18 Menschen an der Schreibwerkstatt mitmachen und so eine sinnvolle Beschäftigung haben, ist für alle Beteiligten ein Gewinn.