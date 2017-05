"Sicherheit zuerst" bei den Wurfscheibenschützen

11.05.2017, 13:42 Uhr

Die Veranstaltung war durch das eingespielte Team sehr gut organisiert. Von den Teilnehmern wurde am Parcour, einem Anfängerstand und einem etwas anspruchsvollerem Trapstand sehr fleißig geübt. Die Wurfscheibenschützen Süd danken allen Jägern-Schützen für die Teilnahme und möchte sich auch bei allen Anrainern recht herzlich bedanken. Eine Veranstaltung wie diese ist natürlich nicht ohne Beeinträchtigung durchzuführen, wurde aber versucht diese so gering wie möglich zu halten. Durch die Übung am Stand soll natürlich auch der Umgang mit der Waffe praktiziert und weiter perfektioniert werden, um Unfällen im Jagdbetrieb entsprechend vorzubeugen.Herzlichen Dank allen Mitarbeitern, Anrainern und Teilnehmern.