Spatenstich für den ersten Ressourcenpark im Bezirk Leibnitz

26.04.2018, 14:38 Uhr

Auf Leibnitzer Boden wird der 1. Ressourcenpark für alle 29 Gemeinden im Bezirk gebaut.

Eine neue Ära in der kommunalen Abfallwirtschaft wird mit dem Bau eines Ressourcenparks in der Industriestraße 1 in Leibnitz eingeläutet. Der gemeinsame Spatenstich mit den Bürgermeistern und Bauverantwortlichen erfolgte am Donnerstag im Beisein von LAbg. Peter Tschernko, LAbg. Bernadette Kerschler und LAbg. Christian Cramer sowie Ingrid Winter, Leiterin des Referats Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit. Landesrat Johann Seitinger musste den Termin kurzfristig absagen, steht aber voll hinter dem Projekt: "Der Ressourcenpark 'Kernraum Leibnitz' ist ein Leitprojekt, das weit über die Bezirksgrenzen hinaus eine Signalwirkung im Aufbau einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft haben wird. Damit wird das verhandene Wirtschaftspotenzial optimal ausgenutzt."

Mehr Servicequalität

Kompetente Beratung

War es in der Regel bisher so, dass die Gemeindebürger einmal im Monat vielleicht noch unter Vorweisung einer Abfallsammelzentrum-Karte ihren Sperrmüll abgeben konnten, so ist die Müllabgabe im neuen Ressourcenpark an fünf Tagen in der Woche (auch samstags) für jeden Bürger aus dem Bezirk Leibnitz ohne Zugangsbeschränkung möglich.Ein besonderer Beitrag im Bereich der Wiederverwendung von Abfällen ist das Sammeln der Steiermark-Weinflasche mit einem Rücknahmeautomaten. In einem eigenen Re-Use Shop am Gelände besteht weiters die Möglichkeit, gebrauchte, aber noch gut funktionierdende Haushalts- und Gartengeräte, Bücher, Spielsachen, Dekoartikel und vieles mehr sehr günstig zu kaufen.Vier bis fünf ausgebildete Mitarbeiter werden im neuen Ressourcenpark für einen reibungslosen Ablauf und die Beratung der Bürger zur Verfügung stehen. Als weitere Serviceleistung kann ein Elektro-Kleintransporter zum Selbsttransport online oder telefonisch reserviert und ausgeliehen werden. "Der neue Ressourcenpark bedeutet Fortschritt und ich freue mich über die breite Kooperation der 29 Gemeinden des Bezirkes Leibnitz. Gemeinsam können größere und technisch besser ausgestattete Anlagen betrieben werden", betont Bgm. Wolfgang Neubauer (Obmann Dachverband der Steirischen Abfallwirtschaftsverbände). Der Bau des Ressourcenparks ist auch ein relevanter Wirtschaftsfaktor für die heimischen Unternehmen. Von den 2,28 Millionen Euro bleiben über 90 Prozent als regionale Wertschöpfung im Bezirk Leibnitz. Mit der zentralen Verwaltung durch den Abfallwirtschaftsverband Leibnitz, der auch seine Büroräumlichkeiten im neuen neuen Ressourcenpark haben wird, ist eine optimale Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und privaten Entsorgungspartnern hinsichtlich Vermarktung der gesammelten Abfälle geplant. Nach Inbetriebnahme des Ressourcenparks im Dezember 2018 werden die direkt angeschlossenen Gemeinden ihre bisherigen Altstoffsammelzentren anders nutzen.