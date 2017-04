Spektakuläres Open Air am Grottenhof

01.05.2017, 07:30 Uhr

Jeannine Rossi und das VOK des BG/BRG werden für ein unvergessliches Konzert sorgen.

(eh) Ein besonderes Konzerthighlight wartet am 22. Juli um 19.30 Uhr im Eventpavillon des Naturparkzentrum Grottenhof statt: Jeannine Rossi und das VOK des BG/BRG Leibnitz laden zum Open Air ein. Was die beiden Acts verbindet? Ihre Showerfahrung in diversen Castingshows. Während Jeannine Rossi bei "Deutschland sucht den Superstar" richtig durchstartete, war das VOK bei "Der großen Chance der Chöre" eine Klasse für sich. "Die ORF-Sendung war eine tolle Erfahrung für uns und hat unseren Bekanntheitsgrad enorm gesteigert", informiert Max Waltl, der froh ist, gemeinsam mit Jeannine Rossi auf der Bühne zu stehen.

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm wird sehr abwechlungsreich gestaltet. Das VOK wird mit einem "Best of" auftreten, bei Jeannine Rossi gibt es eine Mischung aus Popklassikern, Austropop und eigenen Songs. "Bgm. Helmut Leitenberger hatte die Idee für das Open-Air und wir sind ihm und dem Grottenhof-Team sehr dankbar für die Unterstützung", freut sich Jeannine Rossi schon und verspricht: "Es wird ein spektaktuläres Konzert." Wer dabei sein will, muss sich schnell um Karten kümmern, denn es gibt nur 400 Sitzplätze. Karten sind bei der Raiffeisenbank Leibnitz, am Grottenhof, bei allen Chormitgliedern sowie auf der Homepage von Jeannine Rossi erhältlich.