Spross-Fest am Gut Moser

AT

, Großwalz 81 , 8463 Großwalz AT

Am Donnerstag, dem 26. Oktober ab 10 Uhr findet am Gut Moser in Großwalz das steirische Spross-Fest statt. Dabei erwartet die Besucher eine Verkostung und Präsentation des ersten Weines des Jahres, des "steirischen Spross". Überdies gibt es Kastanien und Sturm, beste Kulinarik und eine musikalische Umrahmung durch Eddie Luis und seine Jazzbanditen.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!