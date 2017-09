Steirerglück bringt Bauern viel

30.09.2017, 07:29 Uhr

Über 300 Steirerglück-Bauern beliefern das Unternehmen Steirerfleisch mit ihren Tieren die ausschließlich geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt in der Steiermark wurden - also echte weiß-grüne Schweine.Zehn dieser Landwirte durften sich bei der Prämierung über eine goldene Steirerglück-Urkunde freuden. Mit 79,69 bis 88,42 Prozent liefern die Schweinebauern sozusagen fast ausschließlich im Rahmen des Programmes Steirerglück. Der Sieger diesmal, Johann Kasper kommt ausGroß St. Florian (Krottendorf), zweitplatziert war Thomas Wechtitsch aus St. Johann im Saggautal und Dritter wurde Thomas Monschein aus Jagerberg.Durch das abwechslungsreiche Programm führte Moderatorin Yvonne Sammer. Nach der Begrüßung durch Hausherrin Dir. Roswitha Walch präsentierten Scheucher und Strohmeier das Steirerglück-Programm und zogen Resumee über das vergangene Jahr.Auch Kunden wie Handl Tyrol und Kanerta sowie Vertreter der Landwirtschaftskammer (Maria Pein, Vizepräsidentin und Ing. Johann Holler, Bezirkskammerobmann) kamen zu Wort.Natürlich durfte nach den Ausführungen rund um Schweinepreis-Entwicklung,Markenprogramme und bäuerliche Vorteile auch ein politisches Wort nicht fehlen. Dieses ergriff der neue Bezirksobmann der ÖVP, Bgm. Joachim Schnabel.Im Anschluss an den informativen und zum Ende hin gold prämierten Abend lud man schließlich zum bäuerlichen Buffet mit Spezialitäten vom Schwein und natürlich einem guten Glaserl steirischen Wein.